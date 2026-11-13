Конкурс за ''младежка'' пиеса в ''Театър 199'', драматурзите да не са на повече от 39 години

„Театър 199“ обяви деветото издание на конкурса за съвременна българска драматургия „Славка Славова“, съобщиха от екипа на театъра.

Претендентите за наградата от 2500 евро трябва да представят камерна пиеса (до четири действащи лица) на съвременна тематика, с продължителност не повече от 90 минути. От екипа на „Театър 199“ уточняват, че театърът се задължава да осъществи сценична реализация на драматургичния текст на своята сцена не по-късно от 18 месеца след датата на обявяване на резултатите от конкурса.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 23 март 2027 г. на уебстраницата на „Театър 199“ и чрез електронните и печатните медии, партньори на театъра.

Предложените пиеси не трябва да са публикувани под каквато и да било форма, включително в интернет или на електронен носител, нито да са участвали в други конкурси за драматургия или да са поставяни на сцена.

В конкурса могат да участват автори до 39-годишна възраст само с една творба. С участието си в конкурса авторът на отличената пиеса поема задължението да не предоставя права за публичното ѝ представяне на друг театър в срок от 12 месеца след премиерата в „Театър 199“, посочват от екипа.

Текстовете трябва да постъпят в Театър 199 „Валентин Стойчев“ не по-късно от 31 януари 2027 г. Текстове, изпратени като препоръчана пратка по пощата, трябва да носят клеймо с дата не по-късна от крайния срок и да бъдат адресирани до театъра за конкурса „Славка Славова“.

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