"Министерският съвет внася бюджет, който поставя читалищата под прага на оцеляването". Това заяви в декларация от трибуната на Народното събрание депутатът от "Демократична България" Александра Стеркова.

"На 30 януари 1856 г. в дома на Димитър Начович в Свищов четирима родолюбци - Димитър Начович, Емануил Васкидович, Георги Владикин и Христаки Филчов - основават първото българско читалище. Същата година читалища се откриват и в Лом, и в Шумен. Тогава в България няма държава, няма Министерство на културата, няма бюджет. Има само култура, която търси дом. Читалището става този дом. Първата обществена библиотека, първата сцена, първият хор. Още същата година в Шумен се играе първото българско театрално представление. Преди да имаме държава, имахме култура. И току-тъй тя ни направи народ", каза Стеркова.

Тя припомни, че отбелязахме 170 години читалищно дело.

"Днес, само месеци по-късно, Министерският съвет внася бюджет, който поставя читалищата под прага на оцеляването. В България има около 3600 читалища. Близо 80% от тях са в селата, където често са последната жива институция, след като са си отишли училището, пощата и лекарят", заяви тя.

По думите на Стеркова бюджетът за догодина им предлага 987 евро на месец за единица, като само заплатата на един читалищен секретар с осигуровките на работодателя струва най-малко 1113 евро без увеличението за 2027 г.

"Държавата плаща за една длъжност с близо 200 евро по-малко, отколкото сама изисква на нея да ѝ се плати като осигуровки и данъци. И това е преди читалището да си е платило тока. Стандартът расте с 5,4% при ръст на минималната работна заплата с 6,4%", обясни Стеркова.

Тя посочи, че няма нови субсидирани бройки и целеви средства за сградите, като голяма част от тях са паметници на културата.

"За сравнение регионалните библиотеки получават 19 580 на бройка, което е много хубаво и за което те се бориха много дълго време, а читалищната библиотека в селото струва на държавата близо наполовина. Множество читалища и техните обединения през последните седмици настояват за спазване на стандарта с останалите държавни изисквания", каза тя.

Стеркова заяви, че Националното сдружение на общините е поискало 11% ръст за читалищата и 21,7% за регионалните културни институции, а получава 5,4%.

"Министърът на културата Евтим Милошев представи своя бюджет като историческо постижение. Най-големият в историята на министерството, с най-голямото увеличение, но този бюджет расте с всяка година", разкритикува тя вчерашното изказване на Милошев.

"Да представиш естественото като подвиг - това е манипулация. И още нещо - министърът изрично заяви, че говори само за бюджета на своето министерство. Но министърът на културата отговаря за културната политика на цялата страна, а не само за сградата, в която стои. Самият той признава, че министерството е една трета от разходите за култура, а общите публични разходи растат едва с пет и половина милиона евро. При инфлация около 4% това е реален спад", каза Стеркова.

Тя заяви, че извън министерството - там, където са общините и местната култура - разходите за култура намаляват с над 30 млн. евро. Според нея парите се събират в центъра, а периферията е изоставена.

Министърът вече призна, че целта от 1% за култура няма да бъде постигната, но никой не е искал внезапен скок за една година, каза депутатът.

"Как ще се върнете по изборните си райони? Как ще се върнете по родните си места, ако дори само едно читалище затвори врати? Помислете си много добре за това, защото, колеги, отговорността е ваша", призова Александра Стеркова.

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