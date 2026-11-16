

На 16 ноември светът отбелязва две важни дати - годишнината от създаването на ЮНЕСКО и Международния ден на толерантността. Тази година се навършват и 70 години от присъединяването на България към организацията.

ЮНЕСКО е създадена на 16 ноември 1945 г. в Лондон, непосредствено след края на Втората световна война, с основната цел да насърчава мира чрез международно сътрудничество в областта на образованието, науката и културата.

През 1995 г. ЮНЕСКО приема Декларацията за принципите на толерантността, а година по-късно ООН обявява 16 ноември за Международен ден на толерантността. Датата напомня за значението на взаимното уважение, човешките права, свободата на изразяване и приемането на културните различия.

България става член на ЮНЕСКО през 1956 г. Днес страната ни има редица обекти в Списъка на световното наследство, сред които Рилският манастир, Боянската църква, Мадарският конник и Старият Несебър.

По повод 70-годишнината от членството на България в организацията днес Българската академия на науките е домакин на кръгла маса на тема ''70 години България в ЮНЕСКО: културно наследство, локални общности, експертиза, културни политики''. Форумът е организиран от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН, под патронажа на Националната комисия за ЮНЕСКО, съобщава БТА.

В условията на войни, дезинформация и нарастващо обществено противопоставяне посланията на ЮНЕСКО за мир, образование, културно многообразие и толерантност остават особено актуални.

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