Парламентарната правна комисия прие на първо четене с 13 гласа „за“ и девет „против“ Законопроекта за държавен бюджет за 2027 г. с включен в него бюджет за съдебната власт, предложен от Министерския съвет. Със 17 гласа „против“ и един „въздържал се“ беше отхвърлен предложеният от Висшия съдебен съвет бюджет за съдебната власт.

С предложения от правителството проект във висока степен са осигурени предвидените средства за основните политики и програми, каза пред депутатите от комисията министърът на правосъдието Николай Найденов. Програмният бюджет на Министерството на правосъдието за периода 2027 г. – 2029 г. включва седем програми, като шест от тях са насочени към изпълнението на две политики – в областта на правосъдието и в изпълнението на наказанията, а седмата – за администрацията, каза още министърът на правосъдието.

Той посочи, че в периода 2027 – 2029 г. се предвижда да бъдат приети законодателни мерки, свързани с реформиране и подобряване на работата на съдебната система, за да се гарантира правовият ред в държавата, борбата с престъпността и създаването на условия за ограничаване на престъпността във всички нива в държавното управление.

В изготвения бюджет на министерството са предвидени 55 284 600 евро приходи. Това е увеличение в частта на държавните такси с 2 708 800 евро спрямо предходния бюджет. Това увеличение е във връзка с промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари, посочи Найденов. Той допълни, че разходите за персонал се увеличават с 6 408 400 евро, а разходите за издръжка са намалели с 547 хиляди евро. Също така разходите за субсидия на политически партии по Закона за политическите парти има намаление с 380 600 евро. Капиталовите разходи се увеличават на 4 055 800 евро.

В отговор на въпрос от народния представител от „Демократична България“ Надежда Йорданова за бюджета в частта за изпълнение на наказанията, министър Николаев каза, че затворът в Бобов дол ще бъде затворен, а хората от там ще бъдат преместени в затвора в Самораново. Министърът добави, че персоналът в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и Главна дирекция „Охрана“ няма да бъде намаляван.

На въпрос от народния представител от „Въраждане“ Петър Петров относно допълнителните възнаграждения на хората в министерството, които са на работа там по Закона за МВР, Николаев отговори, че в рамките на следващата бюджетна година е предвидена промяна на вътрешните правила, чрез която, ако не да се изравнят техните заплати с тези на останалите служители на ведомството, то поне да се увеличат.

Попитан от депутата от „Продължаваме промяната“ Стою Стоев дали нарастването на парите за персонал е породено от осигурените до 30 щатни бройки, които да бъдат назначени за срок до две години в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, министърът отговори, че те не влизат в бюджета, тъй като са в централния бюджет. Увеличението, което виждате, е от няколко пера – едното е от ефекта от увеличение на осигурителния доход, другото е ефект от промяната на модела на осигуряване на държавните служители и петте процента увеличение, каза още Найденов.

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