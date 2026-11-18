Първият игрален филм, посветен на живота и делото на небесния закрилник на България – свети Йоан Рилски, завладя екраните в годината, в която БПЦ отбелязва 1150 години от неговото рождение и 1080 години от успението му.

На 16 ноември се състоя премиерата на новия български игрален филм “Пастир” в Мол София. Филмът на режисьора Милена Андонова разказва за ранните години в живота на св. Йоан Рилски, като чрез метафори и образност пресъздава неговата духовна борба със страстите, греховете и изкушенията, които светът предлага на младия отшелник.

“При нас, хората, растежът е борба. Много напрегната, трудна, скръбна борба със самия себе си, с желанията ни, със страховете ни”, казва първият духовен старец о. Климент на младия Йоан, когато той го пита за какво и как да се моли на Бога. В ролята на отеца влиза големият български актьор Валентин Ганев.

Деян Жеков има задачата да изгради много трудния образ на отшелника, на младия Йоан. Децата на "Пастир", които порастват по време на правенето на филма, са Йоан Маринов като Пастирчето, Константин Гергинов като малкия Йоан и Ян Абаджиев като Лука.

БНТ е копродуцент на игралния филм, затова на премиерата освен актьорите присъстваха и представители на екипа на обществената телевизия, включително генералният директор Милена Милотинова.

“Как се филмира светостта? Как разказваш един разказ без конфликти, в който героят уверено, последователно, дисциплинирано, без отклонения следва пътя си, който път продължава цели 40 години? Дяволът се филмира лесно - той е интригуващ, непостоянен, стихиен, пакостлив. Йоан Рилски не е”, разказа пред OFFNews Милена Андонова за пътя по правенето на филма.

Тя уточни, че за нея е било важно да покаже колко малко е нужно, за да свие човек по грешната за душата му пътека.

Дяволът само посажда съмнение

Режисьорът разкри, че дяволът в "Пастир" прави съвсем малко - той само посажда съмнение, изкушава хората да се поддадат на низките си страсти, които са лесни, апетитни, не изискват усилие, нито воля. “Дяволът ги заблуждава, манипулира, подвежда. Той си играе със съзнанието им и именно това е ключовото в този филм - как човек пази съзнанието и душата си, накъде насочва силите, ума и сърцето си”, каза още Андонова.

Йоан Рилски е светецът на молитвата

По думите ѝ Йоан Рилски е светецът на молитвата. “В "Пастир" също от момента, в който отец Климент научава Йоан как да се моли, цялото му същество се насочва към молитва и общение с Бога, упорито, целенасочено, постоянно. Неговият антипод, монахът Алексий, също е целенасочен, упорит и постоянен, но в неправилната за душата посока. В този смисъл, Вярата в "Пастир" е съзнателно усилие да си добър”, допълни Милена Андонова.

“А най-трудното напътствие на "Пастир" е молѝ се за този, който ти завижда, помагай му, напътствай го. В крайна сметка Йоан спасява Алексий”, завърши тя.

Милосърдие и жестокост

Момент, който също заслужава отделно внимание, е дълбоката пропаст между милосърдието на светеца и немилосърдието на неговия брат Васил (в ролята е Петър Дочев). Покъртителна е сцената, когато бедни хора събират купичка жито в една нива, а Васил идва и им я отнема с крясъци, че това е неговата нива “Никой не ви е карал да работите на нивата ми”, категоричен е Васил.

В крайна сметка, когато губи всичко, Васил се смирява, а сърцето му се променя. Виждаме го да храни таралежи, за които се грижи, със змии, като това е символична победа над греха.

“Пастир” е филм за битката със съмнението, завистта и изкушенията, но и филм за помощта, която Бог праща в най-трудните моменти, когато човек е на ръба на отчаянието. Надеждата се усеща най-силно в образа на тайнственото Пастирче, с което завършва и самата продукция.

Сценарият на “Пастир” дължим на Милена Андонова и Невена Андонова, операторът е Рали Ралчев. Филмът е създаден и разпространен с финансовата подкрепа на Националния филмов център.

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