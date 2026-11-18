Основният наказателен съд в Скопие осъди 44-годишния Игор Дашковски Стояновски на 8 месеца затвор и глоба от 3300 евро за палежа на два автомобила на българското посолство. Но го пусна на свобода, тъй като е прекарал в ареста половината от наложеното наказание, съобщи бТВ.

Присъдата е на първа инстанция.

Стояновски се призна за виновен и заяви пред съда, че сам е решил да залее с бензин двата дипломатически автомобила и да ги запали. Палежът е извършен на 15 юни в Скопие. Съдът го призна за виновен за застрашаване на лица и обекти под международноправна закрила.

Според съда опасността Стояновски да се укрие е намаляла, а признанието му показва, че е поел отговорност за деянието. При решението си съдът е отчел също, че Стояновски има непълнолетно дете и постоянен адрес в Северна Македония. По делото не са представени нови доказателства, които да обосноват по-нататъшното му задържане.

Все пак Стояновски е длъжен да се явява всяка сряда между 9:30 и 12:00 ч. пред служител на отделението за организирана престъпност и корупция към Основния наказателен съд. Мярката може да остане в сила най-късно до окончателното приключване на делото.

Палежът беше извършен на 15 юни 2026 г. по обяд пред българското посолство в центъра на Скопие. 44-годишният Игор Стояновски пристигнал с автобус, купил бензин от близка бензиностанция, залял с него две служебни коли на дипломатическата мисия – използвани от военния аташе и други служители – и ги подпалил. Пожарът не се разраснал благодарение на бързата намеса на българския консул, който използвал пожарогасител. Няма пострадали хора.

Извършителят беше задържан още същия ден. Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски осъди нападението, а случаят предизвика реакции от българското МВнР, Европейския парламент, делегацията на ЕС в Скопие и дипломатическите мисии на Франция и Германия.

По време на съдебния процес Стоянвоски посочи, че е действал сам. Според психиатрична експертиза той е емоционално и социално незрял, а като непосредствен повод за действията му са посочени негови възприятия, че автомобилите на българското посолство са били неправилно паркирани.

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