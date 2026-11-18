Вицепремиерът Атанас Пеканов защити предложения от правителството бюджет, въпреки критиките към дефицита и финансовата му устойчивост. Според него кабинетът е намерил „балансирано решение“, което едновременно гарантира социалните плащания, инвестициите и постепенното намаляване на бюджетния дефицит.

„На първо място е подкрепата за хората и смятам, че с бюджета я уплътняваме“, заяви Пеканов пред журналисти в благоевградското село Падеш, където присъства на откриването на нови сгради за резидентна грижа за хора с деменция и реконструиран дом за възрастни.

Вицепремиерът посочи, че в проектобюджета са предвидени увеличения на редица социални плащания, включително подкрепата за семейства с деца, деца с увреждания и хора в затруднено положение, както и средства за пенсионери, учители и млади лекари.

Според него правителството е поставило социалния пакет на първо място, независимо от критиките на опозицията за размера на дефицита.

Пеканов заяви още, че кабинетът е намерил баланс между политиката по доходите, инвестициите и необходимостта от бюджетна консолидация. Той увери, че дефицитът ще намалява всяка година.

Тези твърдения обаче оставят без отговор основния въпрос, поставен от критиците на бюджета: не дали социалните разходи са необходими, а дали държавата разполага с устойчиви приходи, за да ги финансира, без да увеличава прекомерно дълга и тежестта върху икономиката.

Асен Василев: Бюджетът залага обедняване, рецесия и безработица

Сред най-острите критици на проектобюджета е бившият финансов министър и лидер на „Продължаваме промяната“ Асен Василев, който предупреди, че заложените параметри могат да доведат до рецесия, обедняване и нарастване на безработицата.

В подробен анализ, публикуван на 7 ноември и от OFFNews, Василев сравни конструкцията на бюджета с небостъргач, издигнат върху основите на едноетажна къща.

Според него правителството е заложило нереалистични прогнози за потреблението, инфлацията и инвестициите. Той оспори очакванията за около 8% ръст на потреблението при значително по-слабо увеличение на доходите и предупреди, че допълнителната данъчна тежест ще ограничи икономическата активност.

Василев изчисли, че проектобюджетът предвижда близо 1,9 млрд. евро допълнителна данъчна тежест, като според него вместо да насърчава инвестициите, държавата рискува да задълбочи икономическото забавяне.

Бившият финансов министър признава, че в бюджета има и положителни социални мерки, сред които увеличаването на някои обезщетения, максималната пенсия и данъчните облекчения за работещи родители. Той обаче посочва, че част от увеличенията са символични – например 4 евро повече за ученическите стипендии и 4,43 евро за детските надбавки.

Фискалният съвет: Няма реално намаляване на разходите

Още по-сериозни са критиките на Фискалния съвет, който в становище от 12 ноември оспори основната теза на правителството за постепенно оздравяване на публичните финанси.

Според институцията предвиденото намаляване на разходите от 43,5% на 39,6% от БВП през 2027 г. не е резултат от действителни структурни реформи, а основно от приключването на плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост и от номиналния растеж на икономиката.

Всъщност националните бюджетни разходи продължават да нарастват с 2,7 млрд. евро – от 49,2 млрд. до 51,9 млрд. евро.

Фискалният съвет предупреждава и за сериозно надценяване на приходите. Правителството очаква около 800 млн. евро от еднократен данък върху свръхпечалбите, докато изчисленията на съвета сочат възможни постъпления от едва 211 млн. евро.

Това поставя под въпрос изпълнението на заложения дефицит от 3,5% от БВП през 2027 г. Според експертите, ако еднократните приходи не се реализират, дефицитът може да достигне около 4%.

Съветът предупреждава и че при реализиране на фискалните рискове дефицитът може да остане между 3,4% и 4,4% от БВП чак до 2029 г., което би затруднило излизането на страната от процедурата по свръхдефицит.

economic.bg

Дългът расте, лихвите се увеличават почти три пъти

Сред най-тревожните показатели е прогнозираното увеличение на държавния дълг от 29,9% до около 37% от БВП през 2029 г.

Макар това равнище да остава под европейския праг от 60%, Фискалният съвет предупреждава за скоростта на задлъжняване и за цената на обслужването му.

Очаква се лихвените разходи да нараснат почти три пъти и да достигнат 2,5 млрд. евро през 2029 г.

Същевременно разходите за образование се предвижда да намалеят от 4,3% до 3,5% от БВП до 2029 г., което според Фискалния съвет означава реално свиване с около 12%.

Така на фона на обещанията за подкрепа на хората бюджетната рамка предвижда намаляване на относителните средства за образование, докато разходите за обслужване на държавния дълг нарастват.

Пеканов: Социалната политика остава приоритет

Въпреки тези предупреждения Пеканов продължава да настоява, че правителството е постигнало необходимия баланс.

При посещението си в Падеш той посочи като пример за държавна подкрепа новоизградената социална инфраструктура, финансирана по Националния план за възстановяване и устойчивост.

В селото бяха открити три нови сгради за резидентна грижа за възрастни хора с деменция, както и реконструирана сграда на съществуващия дом, в която ще бъде разкрит дневен център за специализирани и консултативни социални услуги за хора с деменция и техните семейства.

По думите на вицепремиера подобни проекти показват резултатите от сътрудничеството между държавата и местните власти.

Остава обаче същественото противоречие между уверенията на правителството, че бюджетът едновременно увеличава социалните плащания и оздравява публичните финанси, и предупрежденията на Фискалния съвет, че предвидената консолидация е до голяма степен счетоводна, а част от очакваните приходи са силно надценени.

Именно на този въпрос – как ще бъдат финансирани обещаните социални увеличения при растящ национален разход, риск от неизпълнение на приходите и ускоряващо се обслужване на дълга – правителството все още дължи убедителен отговор.

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