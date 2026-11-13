Два поредни концерта в зала 1 на НДК са част от турнето на Любо Киров

OFFNews 13 ноември 2026 в 14:40 470 0

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Два поредни концерта в зала 1 на НДК ще бъдат кулминацията на тазгодишното турне на Любо Киров, съобщават от екипа на артиста. След 10 разпродадени концерта и хиляди фенове пред летните сцени в страната, днес и утре (13 и 14 ноември) изпълнителят ще пренесе „Футурофония“ в София.

Киров ще представи музиката от новия албум в най-мащабния ѝ формат, заедно с най-големите си хитове и впечатляваща продукция, коментират от екипа му.

Специални гости в София ще бъдат Мона и Стенли, чиито гласове звучат в песните „Луна“ и „Пътят към храма“ от албума „Футурофония“.

На 19 ноември Любо Киров ще гостува в Благоевград.

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