Почина младият актьор Борис Кашев

Почина младият театрален, филмов и озвучаващ актьор Борис Кашев. За трагедията съобщиха негови близки в социалните мрежи, както и Съюзът на артистите в България.

34-годишният актьор завършва НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" през 2014 г. със специалност "Актьорско майсторство за драматичен театър". Участва е в театрални постановки в театър "Азарян", Младежки театър "Николай Бинев" и ТР "Сфумато", както и в множество кино/TV продукции.

От 2014-та година работи в сферата на дублажа (нахсинхрон и войсоувър). Озвучавал е на български герои от "Полицейска академия", "Междузвездни войни", "Знам какво направи миналото лято" и "Матрицата".

Един от първите сбогували се публично с Кашев беше неговият колега Ненчо Балабанов.

"Бобка, Почивай в Мир, Приятелю! Нека душата ти намери спокойствие и усмивката ти грее сред звездите! Прекалено рано тръгна, човече. Прекалено рано. Светъл Път", написа Балабанов във Фейсбук.

Съболезнования на близките му!

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