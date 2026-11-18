Украйна срина арката на автомобилното платно на Кримския мост. Железопътното платно засега остава, но докога?

В същото време Русия продължава да атакува мостовете над Днепър в украинската столица Киев.

Кой ще надделее в тази война на мостове? Това е темата ни в днешното издание на Фронтова линия с Камен Невенкин.

Започваме в 19 ч и както винаги очакваме въпросите ви в живия чат на предаването ни.

Ще обсъдим и преговорите между Китай, САЩ и Русия, както и последните новини от фронтовете на Украйна.

Ще Ви бъдем благодарни, ако харесате и споделите това видео, за да достигне до колкото се може повече хора!

Следете новините ни в :