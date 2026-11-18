Украйна срина арката на автомобилното платно на Кримския мост. Железопътното платно засега остава, но докога?
В същото време Русия продължава да атакува мостовете над Днепър в украинската столица Киев.
Кой ще надделее в тази война на мостове? Това е темата ни в днешното издание на Фронтова линия с Камен Невенкин.
Започваме в 19 ч и както винаги очакваме въпросите ви в живия чат на предаването ни.
Ще обсъдим и преговорите между Китай, САЩ и Русия, както и последните новини от фронтовете на Украйна.
Ще Ви бъдем благодарни, ако харесате и споделите това видео, за да достигне до колкото се може повече хора!
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Владимир Йончев
Владимир Йончев е главен редактор на OFFNews. Завършил е НГДЕК "Св. Константин Кирил Философ" и специалност философия в СУ "Св. Климент Охридски". Работил е във вестниците "Новинар", "Стандарт", "Телеграф" и "Македония". Носител на наградата "Черноризец Храбър" за журналистическо разследване.
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