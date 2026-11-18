Блиц контролът на министъра на отбраната Димитър Стоянов в парламентарната комисия по отбрана се отложи за утре след напрежение между управляващи и опозиция.

Решението изслушването да бъде пренасрочено за утре мина с 15 гласа "за" по предложение на самия министър, след като първоначалният опит точката изобщо да отпадне предизвика остри реакции.

По време на заседанието трябваше да се обсъди бюджет за 2027 г. на министерството на отбранатам проектите за покупка на 57 френски гаубици и системи IRIS-T SLM. Точка 4 на заседанието трябваше да бъде изслушване на минситъра на отбраната, но председателят на комисията Иван Лалов от Прогресивна България предложи то да отпадне с аргумента, че залата "трябва да се освободи за друго заседание".

От опозицията скочиха срещу предложението и обвиниха мнозинството, че ги лишава от правото да питат министъра по горещи теми – включително продължаващите атаки срещу кораби в Черно море.

Спорът прекъсна работата на депутатите за 15 минути. След паузата самият Стоянов предложи изслушването да се проведе утре на извънредно заседание, като подчерта, че той "не бяга от парламентарен контрол".

На утрешното заседание комисията ще гласува и предложените от министъра промени в закона за отбраната, както и два инвестиционни проекта. Единият е за системи за откриване и противодействие на дронове, а другият – за развитие на транспортните способности на армията.

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