Почина актьорът Стейси Кийч, изиграл рошавия частен детектив Майк Хамър

Един от най-добрите американски театрални актьори Стейси Кийч, най-известен с ролята си на рошавия частен детектив Майк Хамър в едноименния телевизионен сериал и чиято кариера почти се проваля, след като през 1984 г. е изпратен в затвора заради опит да внесе контрабандно кокаин във Великобритания, е починал вчера на 85-годишна възраст, съобщи Асошиейтед прес.

Кийч е починал в дома си в село Магдаленка, Полша, „след продължителна и тежка битка със сериозно сърдечно заболяване и сърдечна недостатъчност“, съобщи съпругата му Малгося Томаси Кийч, цитирана и от БТА. През юни 2017 г. актьорът получи инфаркт на сцената по време на представление в Чикаго.

Макар да е смятан за един от най-изтъкнатите изпълнители на Шекспир и любимец на легендарни режисьори като Джон Хюстън, Кийч остава завинаги свързан с образа на коравия частен детектив Хамър – измислен литературен герой, създаден от писателя Мики Спилейн.

Сред ролите му са тази на побъркан полковник във филма „Деветата конфигурация“, главната роля в телевизионния комедиен сериал „Тит“ (Titus), участие в номинираната за „Оскар“ драма на Александър Пейн „Небраска“, както и ролята на нюйоркски архиепископ в полицейския сериал на Си Би Ес „Синя кръв“.

Миналата година той се представи впечатляващо в ролята на озлобения баща на Джордж Клуни във филма „Джей Кели“.

„Целта ми бе да имам най-голямото възможно разнообразие от роли. Това вероятно попречи на кариерата ми“, казва той пред списание „Ню Йорк“ през 2012 г. „Изборите ми имаха своята цена. Но аз изиграх Хамлет, Ричард Трети и крал Лир и не бих заменил това за нищо“, допълва той.

Американският актьор Лу Даймънд Филипс, който играе сина на Кийч в телевизионния филм от 2008 г. „Самотният ездач“, написа в социалната мрежа Х, че Кийч е бил „ненадминат актьор, изискан, щедър и изключително мил, дори когато беше като тлеещ вулкан. Един от най-великите. Горд съм, че можах да споделя няколко сцени с него“.

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