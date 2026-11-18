Китайският президент Си Дзинпин лично посочи на Владимир Путин къде да застане за официалната снимка на световните лидери в Шънджън, като остави американския президент Доналд Тръмп непосредствено до себе си. Сцената се разигра в навечерието на историческата тристранна среща между лидерите на Китай, САЩ и Русия, насрочена за 19 ноември.

На кадри, разпространени от пресслужбата на Кремъл, се вижда как Путин се приближава до Тръмп, двамата си стискат ръцете и разменят няколко думи в присъствието на Си Дзинпин. Когато обаче идва моментът за официалната снимка, китайският лидер прави жест с ръка, показвайки на Путин къде трябва да застане.

Тръмп остава непосредствено до Си Дзинпин, а от другата страна на китайския президент застава съпругата му Пън Лиюен. Путин е поставен до нея, а от другата му страна е виетнамският президент То Лам.

Случката е отразена от независимото руско издание „Важные истории“, украинската агенция УНН и беларуската медия NEXTA.

Разликата в отношението към двамата президенти пролича още при пристигането им в Китай.

Си Дзинпин лично посрещна Доналд Тръмп на летището в Шънджън – необичаен жест за китайския лидер, който по правило изпраща високопоставени представители да приветстват чуждестранните държавни ръководители.

Путин обаче не получи подобно посрещане. При пристигането му предишния ден на летището го очакваше Цай Ци, ръководител на Генералния офис на Централния комитет на Китайската комунистическа партия.

Така Пекин оказа по-висока протоколна чест на президента на САЩ, своя основен геополитически съперник, отколкото на руския президент, с когото демонстрира стратегическо партньорство.

В дипломатическия протокол подреждането на лидерите, редът на посрещане и жестовете на домакините имат особено значение.

Случилото се в Шънджън предизвика коментари в социалните мрежи, че китайският президент демонстративно е поставил Путин на второстепенна позиция.

Не е установено обаче дали подреждането е било умишлен политически сигнал, или е следвало предварително определения протокол.

Случката се разиграва ден преди срещата на върха между Си Дзинпин, Доналд Тръмп и Владимир Путин, която е насрочена за 19 ноември.

Сред очакваните теми са ядреното разоръжаване и стратегическата стабилност. Според „Важные истории“ Путин е настоявал да бъде обсъдена и войната в Украйна, но предложението му не е било прието от останалите страни. Тази информация не е независимо потвърдена.

За руския президент срещата има особено значение, тъй като Москва се стреми да демонстрира, че въпреки международните санкции и продължаващата война в Украйна остава един от водещите участници в световната политика.

Поне за официалната снимка обаче Си Дзинпин показа, че именно домакинът определя разположението на гостите си.

Видеото можете да гледате ТУК.

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