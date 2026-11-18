Пловдивски клон на крайнодясната расистка организация „Ку-клукс-клан“ е разкрит при разследването на убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив. Окръжната прокуратура в града е повдигнала обвинения на 11 души за участие в структурата, сред които и четирима непълнолетни на възраст 16 и 17 г.

Става дума за организацията „Ку-клукс-клан – Дивизия Пловдив“, чиято дейност е била установена в хода на разследването на убийството, извършено на 4 август тази година.

Обвинение за ръководене на групата е повдигнато на 32-годишен мъж. Според прокуратурата, цитирана от бТВ, той е оглавявал структурата от януари 2025 г. до 16 ноември 2026 г. Целта на организацията била чрез слово, печат и електронни информационни системи да проповядва и подбужда към дискриминация, насилие и омраза на расова, етническа и друга основа, включително заради сексуалната ориентация.

На 17 ноември е проведена специализирана операция на полицията и ДАНС под ръководството на Окръжната прокуратура. Извършени са претърсвания на 14 адреса в Пловдив и Раковски, както и на два автомобила.

При акцията са открити книги, тефтери, значки, телефони, маски и дрехи със специфична символика. Иззети са също предмети със свастики и знаме на пловдивската структура. Според разследващите намерените вещи свидетелстват за принадлежността на задържаните към крайнодясната организация.

Установено е, че членовете ѝ са провеждали срещи на различни обществени места в Пловдив, включително в заведения.

Предполагаемият ръководител на групата е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.

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