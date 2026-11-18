Пловдивски клон на крайнодясната расистка организация „Ку-клукс-клан“ е разкрит при разследването на убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив. Окръжната прокуратура в града е повдигнала обвинения на 11 души за участие в структурата, сред които и четирима непълнолетни на възраст 16 и 17 г.
Става дума за организацията „Ку-клукс-клан – Дивизия Пловдив“, чиято дейност е била установена в хода на разследването на убийството, извършено на 4 август тази година.
Обвинение за ръководене на групата е повдигнато на 32-годишен мъж. Според прокуратурата, цитирана от бТВ, той е оглавявал структурата от януари 2025 г. до 16 ноември 2026 г. Целта на организацията била чрез слово, печат и електронни информационни системи да проповядва и подбужда към дискриминация, насилие и омраза на расова, етническа и друга основа, включително заради сексуалната ориентация.
На 17 ноември е проведена специализирана операция на полицията и ДАНС под ръководството на Окръжната прокуратура. Извършени са претърсвания на 14 адреса в Пловдив и Раковски, както и на два автомобила.
При акцията са открити книги, тефтери, значки, телефони, маски и дрехи със специфична символика. Иззети са също предмети със свастики и знаме на пловдивската структура. Според разследващите намерените вещи свидетелстват за принадлежността на задържаните към крайнодясната организация.
Установено е, че членовете ѝ са провеждали срещи на различни обществени места в Пловдив, включително в заведения.
Предполагаемият ръководител на групата е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
2990
2
18.11 2026 в 17:28
-1338
1
18.11 2026 в 16:39
Си Дзинпин показа на Путин къде му е мястото: Не го допусна до себе си и Тръмп за общата снимка (видео)
Пеканов нарече ''подкрепа за хората'' бюджета с растящ дълг, спорни приходи и риск от още по-голям дефицит
Джеф Безос изиграл съществена роля при избора на новия Агент 007
Разкриха клон на Ку-клукс-клан в Пловдив при разследването на убийството на Георги Кузев
Депутатите отложиха за утре блиц контрола на министъра на отбраната, нямало свободна зала
България е била подложена на кибершпионаж цяла петилетка. Вече е прекъснат