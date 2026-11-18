Службата за сигурност на Украйна (СБУ) и Въоръжените сили на Украйна са се подготвяли повече от месец за успешния удар по Кримския мост, който срути основната му арка и блокира корабоплаването между Азовско и Черно море. Това заяви журналистката от Украйна Таня Станева в подкаста на OFFNews.
"Те работеха заедно и първото, което направиха, беше да унищожат ПВО-системите в района на моста. Постараха се да направят така, че нищо да не спре "птичките на Мадяр" и ракетите на Fire Point. Извършиха комбиниран удар и успяха да спрат движението по него. Каквото и да си говори Дмитрий Песков, ремонтът ще отнеме месеци, ако не и година", каза тя.
Според бесарабската българка ударите са били изключително точно насочени и ефективни.
"Моментът за удара също бе избран много добре - точно преди началото на тристранните преговори между Китай, Русия и САЩ в Шенжен. Очаквах нещо ткова да стане, за да вдигнат ставките на Украйна в тези преговори. И сега Путин остана без карти, отиде в Китай като много уязвим", добави Станева.
Според нея сега Путин ще се опита да използва оставащите два месеца до конституирането на новите състави на американските Сенат и Конгрес така, че Тръмп в този период да му свърши колкото се може повече "мръсна работа".
"Сега обаче картите вече са си в нашите ръце", каза още българката от Украйна.
Целия разговор вижте във видеото.
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18.11 2026 в 18:27
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18.11 2026 в 17:36
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