Как идеите на идеолозите на руския империализъм достигат до българските читатели чрез едно от най-големите издателства в страната? Този въпрос поставя издателят и общественик Манол Пейков в открито писмо до Любен Козарев, собственик на издателство ''Изток-Запад''.

На 17 ноември Манол Пейков публикува открито писмо, в което отправя сериозни критики към издателство ''Изток-Запад'' заради книжната поредица ''Катехон''. Според него под формата на геополитически анализи и философски изследвания българската публика получава достъп до литература, която популяризира антизападни, антилиберални и руски имперски идеи.

Проблемът далеч не се изчерпва с издаването на книги, съдържащи спорни политически възгледи. Въпросът е дали чрез системното им разпространение едно утвърдено българско издателство не допринася за легитимирането на идеология, която отрича европейския цивилизационен избор на България и оправдава руската агресия срещу Украйна.

От религиозно понятие до инструмент на руската геополитика

Константин Малофеев

Самото название ''Катехон'' има дълбоки исторически и богословски корени. В християнската традиция понятието обозначава силата, която възпира настъпването на злото. В съвременната руска крайно консервативна политическа мисъл обаче то придобива съвсем различно значение.

Един от основните популяризатори на тази концепция е Александър Дугин, идеолог на евразийството и привърженик на възстановяването на руското имперско влияние. В неговите възгледи Русия има особена историческа мисия да се противопостави на либералния Запад и да изгради алтернативен геополитически ред.

Тази идеология не остава само в академичните среди. Тя намира политическа, медийна и финансова подкрепа в лицето на руския олигарх Константин Малофеев, свързван с крайноконсервативни и монархически движения в Русия.

Малофеев стои зад руския аналитичен проект ''Катехон'', в чието идеологическо развитие участва и Дугин. Проектът представя Русия като защитник на традиционните ценности срещу предполагаемия морален и политически упадък на Запада.

Тук възниква важният въпрос, поставен от Пейков: защо българска издателска поредица използва същото название и включва произведения на автори от сходната идеологическа среда?

Съвпадението в наименованието и авторите само по себе си не доказва организационна или финансова връзка между българското издателство и руския проект. То обаче е достатъчно основание да се потърси публично обяснение за редакционната концепция на поредицата.

Малофеев, Решетников и българската следа

Леонид Решетников

Особено тревожен е контекстът около Константин Малофеев и бившия високопоставен руски разузнавач Леонид Решетников.

Имената на двамата станаха широко известни в България през септември 2019 г., когато ДАНС им наложи десетгодишни забрани за влизане в страната във връзка с разследването за шпионаж срещу председателя на движение ''Русофили'' Николай Малинов.

Тогава българската прокуратура представи данни за предполагаеми планове за придобиване на медийно влияние, изграждане на политически структури и промяна на геополитическата ориентация на България.

Според представената от разследващите информация целта е била постепенното отдалечаване на страната от ЕС и НАТО и засилването на руското влияние чрез политически, икономически и информационни инструменти.

Това е съществената връзка между темата за книжната поредица и националната сигурност. Руското влияние не се изчерпва с дипломатически натиск или дейността на разузнавателните служби. То може да се проявява и чрез медии, обществени организации, културни инициативи и разпространение на политически идеи.

Важно е обаче да се направи разграничение: публично известните данни за дейността на Малофеев и Решетников не доказват, че издателство ''Изток-Запад'' е част от подобна мрежа или получава финансиране от нея. Самият Манол Пейков не отправя пряко такова обвинение.

Какво се предлага на българските читатели?

''Четвъртият път. Въведение в четвъртата политическа теория"

Сред заглавията, посочени от Пейков, е ''Четвъртият път: Въведение в четвъртата политическа теория'' на Александър Дугин, издадена на български през 2021 г.

В основата на политическата теория на Дугин стои отхвърлянето на либералната демокрация и представата за свят, разделен на големи цивилизационни пространства. В подобен модел малките държави рискуват да бъдат разглеждани не като самостоятелни политически субекти, а като части от сфери на влияние.

Това има пряко отношение към България и Украйна. Именно отричането на правото на съседните държави сами да определят своето бъдеще е сред основните характеристики на съвременната руска имперска политика.

В поредицата присъства и сборникът ''Голямото нулиране'', включващ текстове на Дугин, Александър Проханов и други представители на руски консервативни и антизападни интелектуални среди.

Друго заглавие, което Пейков посочва, е ''Как Западът провокира войната в Украйна'' на Бенджамин Абелоу. Книгата разглежда западната политика и разширяването на НАТО като основни фактори за избухването на войната.

Подобна интерпретация е особено проблематична, когато изтласква на заден план отговорността на Кремъл за анексирането на Крим през 2014 г., подкрепата за въоръжените сепаратистки формирования в Донбас и пълномащабното нахлуване в Украйна през февруари 2022 г.

Разбира се, публикуването на спорни произведения не е равнозначно на подкрепа за всяка теза на техните автори. Но когато определени идеологически направления се представят системно, възниква въпросът какъв контекст получава читателят и дали издателството прави достатъчно ясно разграничение между научен анализ, политическа публицистика и пропаганда.

Свободата на словото и отговорността на издателя

"Как Западът провокира войната в Украйна"

В писмото си Манол Пейков обръща внимание и на друго противоречие. ''Изток-Запад'' издава редица значими западни автори, включително историчката Ан Апълбаум, известна с изследванията си върху съветския тоталитаризъм и с подкрепата си за Украйна.

Същевременно в каталога на издателството присъстват произведения на автори, които атакуват основите на либералната демокрация и защитават геополитически възгледи, близки до тези на Кремъл.

''Вие се превръщате в рупор на една човеконенавистна идеология'', пише Пейков в откритото си писмо.

Това е тежка оценка, която поставя въпроса за границата между издателския плурализъм и редакционната отговорност.

Никой не оспорва правото на издателство да публикува произведения на Дугин или други противоречиви автори. Познаването на подобни идеи може да бъде необходимо дори за разбирането на механизмите на руската пропаганда. Същественото е дали те се представят критично, или се популяризират като достоверна алтернатива на утвърдени исторически и политически факти.

Въпросите, които остават без публичен отговор

Писмото на Манол Пейков поставя няколко въпроса, които заслужават журналистическо внимание. Как е избрано името ''Катехон''? Какви са критериите за подбор на авторите? Как издателството оценява връзката между техните политически възгледи и руската държавна пропаганда? И каква е позицията на Любен Козарев относно войната срещу Украйна?

Отговорите са важни, защото става дума за едно от разпознаваемите издателства в България, чиито книги достигат до широка читателска аудитория.

В условията на продължаваща руска агресия срещу Украйна разпространението на имперски и антидемократични идеи не може да бъде разглеждано извън политическия и обществения контекст.

Свободата на словото включва правото да бъдат издавани и най-противоречивите книги. Но тя включва и правото на обществото да задава въпроси за тяхното съдържание, послания и разпространение.

Именно затова откритото писмо на Манол Пейков заслужава сериозен обществен разговор. Не за забрана на книги, а за прозрачност, критично мислене и отговорност към българските читатели.

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