Тазгодишните номинации „Грами“ ще бъдат обявени днес. След триумфа на DARA на "Евровизия" с „Бангаранга“ родната изпълнителка и нейният хит са подадени за разглеждане за номинациите на емблематичния приз в четири категории – „Запис на годината“, „Най-добро солово поп изпълнение“, „Песен на годината“ и „Най-добър нов изпълнител“.
Това не е единствената българска следа в историята на наградите. Една от тях е на церемонията през 1990 година, когато най-престижната музикална награда в света отива при български женски хор. Албумът „Мистерия на българските гласове, част втора” печели отличието за най-добър традиционен фолклорен запис.Следете новините ни в :
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16.11 2026 в 11:15
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16.11 2026 в 11:09
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16.11 2026 в 10:51
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