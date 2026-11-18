Създадената в България компания „Пейхоук“ (Payhawk) обяви днес, че привлича 280 млн. долара в инвестиционен рунд от серия C, оглавен от „Голдман Сакс Гроут Екуити“ (Goldman Sachs Growth Equity).

Сделката оценява компанията на 2 млрд. долара и увеличава общото привлечено финансиране до над 515 млн. долара. В рунда участват всички досегашни инвеститори, сред които „Кю И Ди“ (QED), „Грийноукс“ (Greenoaks), „Лайтспийд“ (Lightspeed), „Хедософиа“ (Hedosophia) и „Бек Венчърс“ (Bek Ventures), както и новите инвеститори „Галдана Венчърс“ (Galdana Ventures), „Когито Кепитал“ (Cogito Capital), „Инвиреди“ (Inveready) и „Инвъс“ (Invus). Към тях се присъединяват и европейските предприемачи Томас Окманас и Дидак Лий. Сделката подлежи на стандартните регулаторни одобрения, съобщиха от „Пейхоук“.

С новия капитал компанията ще изгради световна финансова операционна система за ерата на изкуствения интелект (ИИ).

„Ролята на финансовите екипи се променя бързо: ръчната работа и трудоемките рутинни задачи отстъпват място на все по-стратегическа работа. Докато повечето компании използват ИИ, за да ускорят съществуващите процеси, ние създадохме ИИ агенти, с които да преосмислим из основи начина, по който работи финансовата функция“, казва Христо Борисов, съосновател и главен изпълнителен директор на „Пейхоук“.

Той допълва, че благодарение на технологията на компанията финансовите отдели могат да работят по модела „финанси без ръчна намеса“ (zero-touch finance), при който нито финансовите екипи, нито служителите се занимават с административна работа. По негови данни 77 процента от клиентите на „Пейхоук“ използват всекидневно техните ИИ агенти за финансов контрол, снабдяване, пътувания и отчетност.

„Но ИИ сам по себе си не може да осъществи тази трансформация. Той трябва да бъде съчетан с надеждна платежна инфраструктура и механизми за корпоративен контрол, за да отключи истински потенциала на всяка компания в ерата на ИИ,“ заявява Борисов, цитиран в съобщението.

Според Джеймс Хейуърд, управляващ директор в „Голдман Сакс Гроут Екуити“, успехът се дължи на инженерната култура на компанията, глобалното ѝ присъствие и ясната визия за бъдещето на съвременните системи за управление на разходите. Джеймс Хейуърд се присъединява и към Съвета на директорите на „Пейхоук“.

„Плащанията, ИИ и корпоративният софтуер все повече се сближават и смятаме, че „Пейхоук“ има всички предпоставки да се утвърди като лидер на този бързо развиващ се пазар. Радваме се да бъдем партньори на екипа, докато компанията разширява глобалното си присъствие и навлиза в следващия етап от своя растеж,“ заявява той.

Основана в София, „Пейхоук“ развива днес дейност в 33 държави и има 12 офиса. Платформата ѝ работи с различни валути, банкови системи, платежни мрежи, регулации и местни практики. Според компанията опитът й в такава сложна среда представлява значително конкурентно предимство.

Компанията изгражда своята финансова операционна система на основата на три взаимосвързани компонента: ИИ агенти, които изпълняват финансови задачи; платежна инфраструктура, която им позволява да оперират сигурно със средства и механизми за корпоративен контрол, които определят какво могат да правят агентите и кога решението трябва да бъде взето от човек.

„Пейхоук“ постигна положителен паричен поток през третото тримесечие на тази година и все още разполага със 70 процента от капитала, привлечен в предходния инвестиционен рунд през 2022 година. Бизнес моделът на компанията се основава на предвидими абонаментни такси, а не на приходи от междубанкови такси при картови плащания. Така растежът ѝ е обвързан с това да помага на клиентите да спестяват, вместо да ги насърчава да харчат повече. Тази независимост позволява на дружеството да разработва и финансови продукти базирани на ИИ, които работят и без нейните карти. В САЩ например агентът ѝ за финансов контрол работи със съществуващите корпоративни карти на клиентите, без да е необходимо те да сменят доставчика си или да издават нови карти, допълва в съобщението „Пейхоук“.

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