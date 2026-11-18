България се е превърнала в "пиратска държава и пиратите шестват", а правителството не смее да каже кои са пиратите. Така коментира лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов ситуацията с потъналите кораби в Черно море. Той бе категоричен, че партията му няма да подкрепи предложения от кабинета бюджет, като отново разкритикува остро управляващите заради поемането на нов дълг и позицията им по декларацията от Дъблин.

"Пак се крият и не казват каква декларация са подписали в Дъблин. Опитваме се не стана", каза по Борисов, по повод днешния отказ на парламента за изслушването на премиера Румен Радев. "И Асен (бел.ред лидерът на ПП Асен Василев) вчера доста го визуализира с празната кошница с грижа. Мисля, че и ЕК, въпреки стотината благодарности на премиера Радев към Урсула фон дер Лайен, до 7 ги преброих, не знам Краси Каракачанов с какви очи го е гледал как благодари на Урсула. Но прогнозата е 5%, инфлацията е висока, ниски доходи, големи дългове... И целият бюджет е взимане дългове, за да се правят на щедри", коментира още Борисов.

Все още не е ясно дали ГЕРБ ще подкрепи някой от кандидатите за членове на ВСС от парламентарната квота.

"Имат президентство, имат Министерски съвет, имат Конституционен съвет, сега да им дадем и съдебната система? Ще ги изслушаме и понеже единственото, което ни остава е да се шегуваме, после ще напишат, че са мои". И добави, че след изслушването на кандидатите за ВСС ще видят "за кого "за" и за кого "против".

Борисов иронизира инцидента с потъналия плавателен съд с втечнен газ с думите, че "радостната новина от потопените кораби е, че вече със сигурност в Черно море има газ".

"Ние сме се превърнали в пиратска държава и пиратите шестват, защото правителството не смее да каже кои са пиратите. Кораб след кораб потапят, ограбват, потъват. И може би, ако така вървят, ще сме и най-голямата атракция за тия, дето обичат подводни снимки и да търсят находища", пошегува се Борисов.

Попитан какво би направил в такава ситуация, той отговори, че "би унищожил дроновете, те се движат бавно, които са по вода", както и да изкара авиацията и системите.

"Така както преди години руснаците пускаха самолети всеки ден и ни изчисляваха часовете работа на двигателите на МиГ-овете, за да ни приземят, както приземиха. Тогава на Шабла отворихме шлюзовете на ракетите. Те още като се покажат почва да им дава, че се прихващат. От тогава нямаше нито един набег на руски самолет", разказа бившият премиер.

Лидерът на ГЕРБ е категоричен, че трябва да бъде свикан КСНС, защото "парламентът крие управляващите".

"Вчера гледах Гълъб Донев, съжалих го. Видно е, че той не е на мястото си. Изглежда доста тъжно и странно. На тези дебелаците искам да им кажа, че по никакъв начин не нося отговорност за това министерство. И служители, които са били през тия години, включително и Белчев, който сега е депутат от ПБ, в наши управления и сега са си ги взели в ПБ, това си е изцяло тяхна отговорност и решение. Никаква договорка с никого нито е имало, нито ще има. Пожелавам им успех в новото правене на държавни резиденции по най-красивите места в България", каза лидерът на ГЕРБ.

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