Някои общежития в Студентски град пак останаха без топла вода и парно.

Края на миналия месец студенти сигнализираха за проблема, който за някои беше продължил около седмица, а за други - повече от месец. Подаването за част от общежитията се възстанови на 8 ноември.

На 15 ноември топлата вода и парното в някои общежития отново спряха. Някои младежи трябва да топлят вода с електрически кани и бързовари, за да могат да се изкъпят. В същото време използването на допълнителни отоплителни уреди, като духалки, е забранено в общежитията заради опасността от пожари.

„Студентите трябва да имат нормални условия за живот в общежитията с осигурено отопление и топла вода. С настъпването на зимния сезон продължаващите проблеми стават все по-сериозни и изискват спешни действия“, министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев миналия път, когато студентите нямаха топла вода и парно.

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