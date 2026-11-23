Миналата сряда Иран атакува оборудване за наблюдение на морското корабоплаване на остров Дидмар в Оман, разположен в пролива Ормуз. Според анализатори, с които американската онлайн медия „Al-Hurra.Net“ се свърза, тази стъпка има за цел да окаже натиск върху Султаната и да ограничи ролята ѝ в управлението на този стратегически воден път, който се превърна в епицентър на конфликта между САЩ и Иран.

Три източника потвърдиха пред „Ройтерс“, че системите за морска навигация на оманския остров са били подложени на ирански атаки, без да е ясен мащабът на щетите, докато специализиран сайт за морски въпроси цитира високопоставен омански служител, който отрече, че навигационното оборудване на острова е било атакувано, при липса на официално потвърждение от Маскат.

Агенция „Фарс“ цитира представител на военноморските сили на Иранската революционна гвардия, който заяви, че ударите са унищожили навигационни средства в южната част на пролива Ормуз, които са били използвани от кораби, преминаващи през водния път без съгласието на иранските власти.

Техеран смята, че корабите, които използват южния коридор на Ормузкият проток в близост до оманското крайбрежие, нямат разрешение за преминаване, като по този начин се опитва да наложи маршрут в близост до своите брегове, който ѝ позволява да контролира движението на танкерите.

На остров Дидмар, който беше подложен на атаката, се намира наблюдателният център „Хермес“, управляван от Оманските кралски военноморски сили, който отговаря за регулирането на движението на корабите по навигационните коридори, част от които се намират във вътрешните води на Султаната.

Иранските удари по оманския остров придобиват особено значение на фона на предишните опити на Техеран да наложи нови разпоредби за управлението на корабоплаването в ормозия проток в координация с Маскат, които обаче не се увенчаха с успех, тъй като Султанатът застъпи позиция, основана на свободата на международното корабоплаване в пролива.

Оманският академик, специалист по международни отношения и политика в Персийския залив, д-р Абдуллах Баабуд, вижда в тези удари политическо измерение, което надхвърля тяхното непосредствено военно значение.

Източници в областта на корабоплаването и морската сигурност предполагат, че тези атаки ще имат само ограничено въздействие върху търговското корабоплаване в Ормуз, поради наличието на алтернативни маршрути на други места.

Баабуд Пред (Al-Hurra.Net)свързва тези удари с изявленията на председателя на иранския парламент Мохамeд Багер Калибаф относно това, че проливът Ормуз няма да се върне към своето предишно положение от времето преди войната, като отбелязва плановете на Техеран да контролира пълнотно движението в него.

От началото на войната Иран извърши организирани атаки, за да възпрепятства корабоплаването в пролива Ормуз, през който преминават повече от 20% от световните петролни доставки, докато САЩ отговарят с бомбардировки на местата, откъдето се извършват атаките.

Американските сили нанесоха удари по иранския остров Кашм, на който се намират военни съоръжения, използвани от Революционната гвардия – организация, включена в американските списъци с терористични организации – за атаките ѝ срещу морските коридори.

Оманският журналист Мухтар ал-Хнаи заяви в интервю с (Arabic Independent),че атаката срещу острова противоречи на характера на отношенията, които Маскат поддържа с Техеран, като смята, че бомбардирането на съоръжения, принадлежащи на държава, която спазва неутралитет, не може да бъде оправдано нито военно, нито дипломатически.

Ал-Хнаи посочва, че Султанатът на Оман е бил подложен на американски натиск заради позицията си по отношение на войната, но е продължил да следва политика на „активен неутралитет“, като смята, че загубата на надежден съсед и дипломатически посредник няма да е в интерес на Иран.

През миналия август американският президент Доналд Тръмп заплаши да бомбардира Султанат Оман, ако той „застане на пътя“ на Съединените щати.

В момента американската армия осигурява ескорт на търговските кораби, преминаващи през пролива по южния маршрут, граничещ със Султаната, след като иранските атаки прекъснаха корабоплаването от началото на американско-израелската война срещу Иран в края на февруари.

Иранските атаки срещу острова в Оман идват в момент, в който износът на петрол от Персийския залив се е увеличил до над 80 процента от нивата преди войната през септември и октомври, подкрепен от потоците на петрол през пролива с помощта на американските военни.

Според телевизия „Ал-Арабия Инглиш“, която се финансира от Рияд, Саудитска Арабия сега е постигнала ”най-високото ниво на производството на петрол от началото на войната с Иран”. Бе обявено и че Риад е увеличил производството на суров петрол с 26% през октомври в сравнение със септември и е достигнало най-високото ниво от началото на войната с Иран.

Според данни, предоставени от кралството на ОПЕК, средното производство през октомври е достигнало 10,56 милиона барела дневно, надхвърляйки обичайните нива на производство преди избухването на войната с Иран.

Това увеличение отразява възстановяването на петролните потоци от Саудитска Арабия и други производители в Персийския залив, въпреки продължаващата война и иранските атаки срещу петролни танкери.

Баабуд свързва атаките срещу Оман с взаимодействието между географското му положение и неговите ангажименти в областта на сигурността, и отбелязва сделката от 2019 г., която позволи на американските сили да използват съоръжения в пристанищата Дукам и Салала, като смята, че Техеран разглежда част от инфраструктурата, свързана с американските доставки или с движението на петрол, от военна гледна точка, независимо от позицията на приемащата държава по отношение на войната.

Той излага и друга вероятност, а именно използването на натиск върху Маскат като част от преговорните стратегии с Вашингтон, но предупреждава, че такава политика може да доведе до отслабване на ролята на посредник, който е поддържал каналите за комуникация с Техеран през периодите на напрежение.

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