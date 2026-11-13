Достойни наследници (Обръщение към днешните българи)

Скъпи сънародници, искам да ви похваля! Окумуш момчета избирахте след мен – все хитреци, шмекери и тарикати: Жоржи, Янето, Волен, Баречето, Марешки, Каракачанчето, Валерката, Славето, малкия Тошко, Балабанко.

Момчето Жанчо потърси и намери третия път между социализма и капитализма – към фалита на държавата.

Особено се гордея с Царчето – как само се оправи за 800 дни. Повервахте му.

Ашколсун на Бойчето – добре си научи урока докато ме пазеше: как само раздаваше от джипката. Той си е прост, ама и вие дето 15 години му гласувахте сте такива – затова се разбирахте.

Аферим на Ахмед с раздаването порциите на иветчиите. И сина му Делянчо не остави гладни кръговете от фирми.

Ала най съм горд с Генералчето. Как хууубаво лъже – без да му мигне окото, солидно, държавнически. И от смъртната мъгла поука ви извади.

неговия Гълъб на ракията ви посегна, ама така ви се пада като не плащате акциз.

Само да не беше онзи мръсник Костов, дето подхлъзна рόдината към Европа и НАТО.

Ала Копейката ще оправи работата. Ще ни прибере пак под крилото на матушка Русия.

Да ги видя тогава какво ще дирят тука разните Урсули и Рютета.

Не мога да се оплача – в добри ръце оставих моята България.

Карайте все така!

Ваш: духът на бай Тошо

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