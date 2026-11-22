Изборният процес в България, доверието в институциите, политическите зависимости и опасността от външна намеса бяха сред основните теми в новия епизод на подкаста ''Трети Март 1918'', в който гостува изборният експерт Стоил Цицелков.

В разговора с водещия Алекс Димов бяха обсъдени проблемите на българската избирателна система, механизмите за контрол върху изборния процес и отговорността на политическите партии за състоянието на демократичните институции.

Един от акцентите в разговора беше поведението на политическите формации след влизането им във властта.

''Политическите партии, каквито и да са те, веднъж щом дойдат на власт, се оказва, че по-лесно се приспособяват към модела, отколкото се борят с него'', заяви Цицелков.

В епизода беше поставен и въпросът за политическата воля за реални промени в изборните правила, както и за необходимостта от прозрачност, ефективен граждански контрол и гаранции срещу злоупотреби.

Сред обсъжданите теми бяха още рисковете от дезинформация и чуждестранно влияние върху демократичните процеси, включително руските операции за влияние, насочени към европейските общества.

Разговорът засегна и по-широкия проблем за доверието на гражданите в изборите и институциите, както и ролята на гражданското общество за защитата на демократичните принципи.

Гледайте целия разговор със Стоил Цицелков в YouTube канала на ''Трети Март 1918''.

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