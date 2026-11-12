Тази вечер от 19:00 ч. на живо в YouTube канала на OFFNews!
Даваме начало на „Хибридната война“, нова рубрика, която ще водя аз, Алекс Димов. В нея ще разглеждаме различните аспекти на руското влияние в България и хибридната война, която Кремъл води срещу европейските общества.
Мой гост в пилотния епизод ще бъде д-р Слава Янакиева, културолог, изследовател и публицист, с която ще разговаряме за механизмите на руската пропаганда, дезинформацията и манипулирането на общественото мнение.
Ще засегнем и други измерения на хибридната война, като саботажите, икономическите зависимости, религията, ролята на Московската патриаршия и скандалите около Руската църква в София.
Как Кремъл използва тези инструменти, за да прокарва интересите си в България? Доколко сме уязвими и как можем да се противопоставим? Гледайте ни тази вечер от 19:00 ч. на живо в YouTube канала на OFFNews!Следете новините ни в :
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