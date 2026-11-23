Можем да приемем минимално намаление на средствата за кохезия, но държим сметките да излизат и за нас, заяви министърът по еврофондовете Атанас Пеканов след края на Съвет "Общи въпроси" в Брюксел, цитиран от БНР.

В събота председателят на Европейския съвет Антонио Коща представи ново предложение за следващия бюджет на ЕС - 2028-2034 г., в който средствата за селскостопанска политика и за кохезия са намалени с 54 млрд. евро.

Ние държим основната роля на кохезионната и земеделската политика да остане в следващия европейски бюджет. Това са инвестиции в регионите на България като тези, по които получихме миналата седмица петото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост", каза министърът.

"В предложението за следващия бюджет се намали частта за кохезионна политика спрямо предишната част, която беше. Това не е добра тенденция. От друга страна ние обръщаме внимание и съгласяваме, че Европа трябва да дава пари и за новите си приоритети - конкурентоспособност, енергетика и всички други теми, които ни касаят. Търсим начин да се намери консенсус през тази година, така че крайната сметка да излиза и за нас", посочи Пеканов.

Според него е много важно новият бюджет да не бъде финансиран чрез регресивни данъци, като предложението приходите от системата за търговия с емисии вместо в държавния бюджет част от тях да отиват към европейския:

"Тази система ETS (Системата на ЕС за търговия с въглеродни емисии) в момента допринася за високите енергийни цени в Европа. Натоварва и крайните потребители, държавите-членки ги компенсират. Ако ние се откажем от тези приходи, които ние в момента получаваме, и ги даваме на европейския бюджет, тя става съвсем неприемлива заедно с механизма за ценообразуване в Европа. Това допринася за високите сметки за тока, така че там това е неприемливо. Радвам се и подкрепям предложението на президента Антонио Коща част от тези приходи да не идват по линия на ETS, а по линия на нов данък върху най-големите дигитални концерни - такъв, за който аз пледирам от години".

Министър Пеканов увери, че България няма да се противопостави на предложението за финансиране на Украйна, но подчерта:

"България няма да блокира европейските решения за Украйна, но България може да се включи само там, където става въпрос за хуманитарна помощ, за инвестиции, които стигат до населението, особено в териториите, където има население с български произход. Европейската комисия предложи две части на този заем. Там, където става въпрос за въоръжаване и оръжие, имаме притеснение да се присъединим и няма да се присъединим".

Окончателната оценка на българското правителство по предложения бюджет от председателя на Европейския съвет ще бъде готова в четвъртък, когато ще започне срещата на европейските лидери.

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