Крум Савов пред ''Трети Март 1918'': Аз не съм русофоб, аз съм смъртофоб. Не искам да умират хора, Русия ги избива

Известният спортен журналист и телевизионен водещ Крум Савов беше гост в последния епизод на подкаста „Трети Март 1918“. В разговора засегнахме редица актуални политически и обществени теми - от „Има такъв народ“ (ИТН) и закриването на телевизия 7/8 до руската агресия срещу Украйна, влиянието на Кремъл в България и необходимостта от истинска декомунизация на българското общество.

Една от основните теми беше войната на Русия срещу Украйна и отношението на българското общество към нея. Крум Савов сподели как е осмислил случващото се и защо за него противопоставянето на руската агресия не е въпрос на омраза към определен народ, а на елементарна човечност.

„Отне ми три-четири месеца, за да осъзная най-важното: аз не съм русофоб, аз съм смъртофоб. Не искам да умират хора, Русия ги избива!“, заяви журналистът.

Обсъдихме и политическия проект „Има такъв народ“, ролята на Слави Трифонов в българската политика и съдбата на телевизия 7/8. Разговорът засегна и по-широкия въпрос за състоянието на българската медийна среда, свободата на словото и отговорността на публичните личности.

Специално внимание отделихме на необходимостта от декомунизация в България - тема, която повече от три десетилетия след края на комунистическия режим продължава да предизвиква остри обществени спорове. Говорихме за наследството на тоталитарната система, съветското влияние и нуждата от честен прочит на близкото ни минало.

Не пропуснах да попитам Крум Савов и за неговото интервю с президента на футболния клуб „Славия“ Венцеслав Стефанов - разговор, който също намери място в нашата дискусия.

Целия разговор с Крум Савов можете да гледате в YouTube канала на „Трети Март 1918“:

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