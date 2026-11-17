Тримата най-влиятелни лидери в света се очаква да седнат на една маса тази седмица, за да обсъдят някои от най-острите проблеми в света – от войните в Украйна и Иран до ядрените оръжия и изкуствения интелект.

Вероятността обаче тази необичайна среща да доведе до някакъв голям пазарлък е малка, коментира Ройтерс.

Продължаващите до последния момент преговори за срещата между американския президент Доналд Тръмп, китайския Си Дзинпин и руския Владимир Путин все още не са довели до съгласие по дневния ред или формата на разговорите, заявиха двама добре осведомени източници. Очаква се обаче срещата да се състои в китайския град Шънджън, където тримата лидери ще участват във форума на Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество (АТИС), посочиха те.

Целите са твърде различни.

Путин вижда възможност да постигне споразумение за прекратяване на войната в Украйна при своите условия.

Тръмп, който понесе тежък удар от изборното поражение на своята Републиканска партия, вижда възможност да влезе в историята, като евентуално постигне напредък към тристранно споразумение за контрол над ядреното въоръжаване.

За Си Дзинпин обаче това е непредсказуема среща, криеща много рискове.

Склонността на американския президент към импровизации е в разрез с подхода на Си, при който събитията от подобен ранг протичат по предварително подготвен сценарий. Освен това надеждите на Тръмп за постигане на споразумение за контрол над въоръжаването се сблъскват с факта, че Китай, който разполага със значително по-малко ядрени оръжия от САЩ или Русия, смята, че е в неизгодна позиция спрямо двете ядрени сили.

"Това е нещо, което китайците изобщо не харесват", заяви Едгард Кейгън, бивш високопоставен представител на Белия дом по въпросите на Източна Азия при управлението на Джо Байдън, който сега работи в аналитичния Център за стратегически и международни изследвания. "Мисля, че спокойно можем да кажем, че китайците не желаят да водят преговори със САЩ за контрол над въоръжаването. И със сигурност не искат да го правят едновременно със САЩ и Русия, защото това би означавало да приемат тезата, че вече са голяма ядрена сила, която трябва да бъде подложена на сходни ограничения."

За по-малките страни, които няма да бъдат представени на преговорите, сред които Украйна и Тайван, перспективата великите сили да постигнат споразумение при закрити врата без тяхно участие е повод за дълбоко безпокойство.

Срещата ще бъде поредното знаково дипломатическо събитие през общо близо шестте години, в които Тръмп е начело на САЩ. Сред подобни събития бяха предишните му срещи с Путин и със севернокорейския лидер Ким Чен-ун. Нито една от тях не доведе до пробив.

Високопоставен представител на администрацията на Тръмп заяви, че не очаква да бъде постигнато "каквото и да било споразумение" по ядрените въпроси, но добави, че е време Китай да поеме по-активна роля и да започне да обсъжда тази тема.

Някои страни се опасяват от нова Ялтенска конференция

Предложената среща предизвика сравнения, особено в Русия, с Ялтенската конференция от 1945 г. между САЩ, Великобритания и Съветския съюз, която официално очертава сферите на влияние, полага основите на световния ред след Втората световна война и се превръща в символ на споразуменията, които великите сили налагат на по-малките държави.

Сред руските националисти перспективата за съвременна версия на Ялтенската конференция предизвика въодушевление, тъй като би могла да открие пътя към споразумение за прекратяване на продължаващия вече четири години конфликт в Украйна при благоприятни за Москва условия.

Според тях самото организиране на срещата издига Русия до статута на свръхсила, наравно с Китай и САЩ.

"Това показва кой има значение в света: ние, Китай и Западът", заяви миналата седмица пред радио "Спутник" руският националистически идеолог Александър Дугин. "Това е дълбоко символично – то е потвърждение на многополюсния свят, чието съществуване Западът отрича."

Организирането на оподобна среща обаче предизвика безпокойство от Киев до Токио, заявиха източници, запознати с реакциите на правителствата на тези страни.

"Наистина не искаме това да се превърне в "Ялта 2, 3 или 4", с преразпределяне на сферите на влияние", заяви миналия месец украинският президент Володимир Зеленски.

Подобни асоциации поставят в неудобно положение Китай, който не е поканен на конференцията през 1945 г. и се стреми да се представя като защитник на интересите на по-малките държави.

Неохотен домакин

Предложението на Тръмп за преговори по ядрените въпроси е неприемливо за Пекин, заявиха китайски учени, интервюирани от Ройтерс. Русия и САЩ разполагат с по над 5000 ядрени бойни глави, докато Китай има около 500, макар че Пекин бързо разширява ядрения си арсенал.

Въпреки това тази седмица Си ще влезе в ролята на домакин. През последните години Пекин и Москва се сближиха благодарение на търговията с петрол и природен газ и обмена на военни технологии и експертни познания. Двете страни обаче възприеха различни подходи към евентуалната тристранна среща.

Москва e настоявала да бъде обсъдена войната в Украйна, но Пекин се е противопоставил на включването на тази тема в дневния ред, заяви един от източниците, запознати с подготовката на срещата, и европейски дипломат, които пожелаха анонимност. Миналата седмица американски представител заяви, че е малко вероятно Тръмп да повдигне въпроса за войната в Украйна и че тристранните разговори не са подходящият формат за обсъждането му.

"Обменят се предложения за евентуалния дневен ред", заяви миналия понеделник пред журналисти говорителят на Путин Дмитрий Песков. "При всички положения срещата със сигурност ще бъде интересна. И, разбира се, ще привлече вниманието на хората по целия свят."

На това се надява и Тръмп.

Изправен пред перспективата догодина Конгресът да бъде контролиран от демократите, американският президент може би търси успехи на международната сцена. Споразумение за въоръженията или принос за прекратяването на войната с Иран биха могли да укрепят политическото му наследство.

"Президентът несъмнено ще се стреми да използва това посещение, за да утвърди отново лидерската си роля и авторитета си, да демонстрира качествата си на държавник и по същество да блесне на международната сцена", заяви Кърт Тонг, бивш високопоставен представител на Държавния департамент на САЩ по въпросите на Източна Азия, който сега е управляващ партньор в консултантската компания "Ейжа груп".

Преводът е на БТА

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