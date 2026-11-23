Синодът на Българската православна църква (БПЦ-БП) реши на свое извънредно заседание днес да назначи за наместник на овдовелия Ловчански епархийски престол да бъде врачанският митрополит Григорий, съобщи пресслужбата на БПЦ-БП. Опелото на починалия в неделя ловчански митрополит Гавриил ще се извърши на 24 ноември 2026 г. в катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“ в Ловеч.

От 9 часа утре ще бъде отслужена св. Литургия, която ще оглави митрополит Григорий (Врачански). Опелото на митрополит Гавриил ще започне в 11 часа. То ще бъде отслужено от патриарх Даниил, архиереи от Св. Синод и епископи на БПЦ – БП. Погребението ще се извърши в двора на храм „Св. Троица“, Ловеч, където е и сградата на Ловчанската митрополия.

Наместникът управлява делата на овдовялата епархия до встъпване в длъжност на новоизбрания митрополит. Негова основна задача е провеждането на избор за нов Ловчански митрополит, съгласно Устава на БПЦ – БП, припомня още синодалният сайт.

Григорий Врачански беше наместник и на Софийска епархия, когато през 2024 г. почина патриарх Неофит.

Следете новините ни в :