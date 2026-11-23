Пазарджишкият районен съд осъди инфлуенсъра Стоян Колев на една година и четири месеца затвор при първоначален строг режим и глоба от 1022 евро.

Колев е признат за виновен, че е управлявал колата си по АМ "Тракия" под въздействието на наркотици, проявявайки хулиганско поведение на пътя.

Шофьорската му книжка се отнема за 2 години и шест месеца.

Стоян Колев е осъден да плати и 30 000 евро като равностойност на автомобила, собственост на лизингово дружество.

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