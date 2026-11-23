Пазарджишкият районен съд осъди инфлуенсъра Стоян Колев на една година и четири месеца затвор при първоначален строг режим и глоба от 1022 евро.
Колев е признат за виновен, че е управлявал колата си по АМ "Тракия" под въздействието на наркотици, проявявайки хулиганско поведение на пътя.
Шофьорската му книжка се отнема за 2 години и шест месеца.
Стоян Колев е осъден да плати и 30 000 евро като равностойност на автомобила, собственост на лизингово дружество.Следете новините ни в :
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Зеленски: Искаме членство в НАТО. Кримски мост няма да има
Потопихме руската корвета Меркурий край Либия със 7 украински дрона, обяви Зеленски
България ще получи по-малко пари за кохезия от бюджета на ЕС
България ще получи по-малко пари за кохезия от бюджета на ЕС