Силите за отбрана проведоха „образцова операция“ край бреговете на Либия и потопиха руската корвета „Меркурий“, обяви украинският президент Володимир Зеленски в Telegram, цитиран от Униан.

„Нашите войници разположиха седем военноморски дрона, произведени в Украйна“, каза той.

Зеленски добави, че „Меркурий“ е един от най-новите кораби на Русия, въведен в експлоатация по време на пълномащабна война през 2023 г.

„Заедно с корветата беше унищожен и боен хеликоптер Ка-27. Втората ни цел беше руският сухотоварен кораб MV ANGARA, който врагът използваше за транспортиране на оръжия. Резултатът - поразен“, подчерта Зеленски.

Той отбеляза, че Украйна продължава операциите си в определени води. „Ние отговаряме на агресията на Русия. Разработваме украинско оръжие“, подчерта Зеленски.

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