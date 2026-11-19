Йордан Байчев от ''Демократи за силна България'' (ДСБ) е гост в новия епизод на подкаста ''Трети Март 1918'' с водещ Александър Димов.

Епизодът, озаглавен ''Лъжата, която ще им хареса'', поставя на дневен ред необходимостта от критичен прочит на българо-руските отношения и преосмисляне на историческите митове, трайно установени в българското общество.

''Не трябва да героизираме една страна, която в историята е доказвала много пъти, че е искала съвсем целенасочено да навреди на България'', заявява Байчев.

Думите му поставят въпроса за разграничаването на българския национален интерес от идеализирания образ на Русия, изграждан в продължение на поколения.

В контекста на продължаващата руска агресия срещу Украйна темата за историческата памет придобива особено актуално политическо значение. Познаването на собствената ни история и критичното отношение към наложените исторически митове са ключови за устойчивостта на българското общество срещу руската пропаганда и дезинформация.

Целия разговор с Йордан Байчев можете да гледате във видеото.

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