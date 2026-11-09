OFFNews започва нова видеопоредица за руското влияние в България

Какво знаят българите за руското влияние в страната ни? Познават ли историята на паметниците, храмовете, улиците и училищата, свързани с Русия и Съветския съюз? И най-вече - замисляли ли са се какво символизират те и защо продължават да заемат толкова видимо място в българското обществено пространство?

Именно на тези въпроси ще търсим отговори в новата видеопоредица на OFFNews, чийто пилотен епизод е посветен на т.нар. Руска църква „Свети Николай Мирликийски“ в центъра на София.

За целта застанахме пред храма и попитахме случайни минувачи какво знаят за неговата история, скандалите около него и най-вече дали ги притесняват претенциите на Руската федерация за собственост върху имота. Темата придоби особена обществена значимост през септември 2023 г., когато българските власти експулсираха трима духовници, свързани с Руската православна църква, от съображения за националната сигурност. Последва временно затваряне на храма, а въпросите около неговата собственост и управление отново предизвикаха обществени спорове.

Решихме да проверим доколко столичани са запознати с тези събития и какво мислят за присъствието на руски държавни и религиозни институции в България. Получихме разнообразни отговори, които показват колко различни са обществените нагласи и колко необходим остава разговорът по тези теми.

С този пилотен епизод OFFNews поставя началото на нова седмична видеопоредица, посветена на руското историческо, политическо и културно влияние в България. Всеки понеделник ще публикуваме нов репортаж, в който ще разговаряме с гражданите и ще поставяме въпроси, свързани с руското и съветското наследство у нас.

Ще посещаваме различни места - паметници, храмове, улици, булеварди, училища и други обществени обекти, свързани с Русия. Ще питаме хората дали познават историята им, на кого са посветени, какви събития стоят зад тях и дали според тях тези символи имат място в съвременна европейска България. Особено внимание ще отделяме на наследството от комунистическия режим. Повече от 35 години след неговото рухване България продължава да бъде осеяна със съветски символи, а редица улици и обществени институции все още носят имена, свързани със съветската епоха. Защо това е така? Познават ли гражданите личностите, чиито имена срещат всеки ден? И необходима ли е по-решителна политика на декомунизация?

Няма да подминаваме и по-ранните периоди на българо-руските отношения. Защото руското влияние в България не започва на 9 септември 1944 г., нито приключва с падането на комунистическата диктатура през 1989 г. То има дълбоки исторически корени, които заслужават сериозен и критичен прочит, освободен от пропагандните митове и идеологическите внушения.

Целта на поредицата не е просто да събираме мнения пред камерата. Искаме да провокираме обществен разговор, да насърчаваме историческата грамотност и критичното мислене и да покажем доколко българското общество познава собственото си минало. Защото историята не бива да бъде заличавана, но не бива и да бъде превръщана в инструмент за чуждо политическо влияние. Между историческата памет и политическата пропаганда съществува огромна разлика, която трябва да се научим да разпознаваме.

Очаквайте всеки понеделник нов епизод в YouTube канала на OFFNews. Започваме от София, но амбицията ни е постепенно да посетим и други български градове, където руското и съветското наследство продължава да бъде част от общественото пространство.

Защото декомунизацията не започва с разрушаването на паметници, а с разрушаването на митовете. С познаването на фактите, с критичното мислене и със смелостта да задаваме неудобните въпроси.

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