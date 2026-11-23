България е поискала от Израел да екстрадира задържания за убийството на преподавателя от Софийския университет Андрей Атанасов, който бе пребит до смърт на метростанция "Жолио Кюри" в София на 15 октомври, съобщи прокуратурата.

83-годишнията Атанасов е открит в асансьора на метростанцията мъртъв, с видими следи от насилие.

Образувано е досъдебно производство за убийството, извършено по особено мъчителен начин и с особена жестокост.

След преглед на охранителни камери към наказателна отговорност е привлечен израелският гражданин Ш. Л. Обвиняемият е обявен за издирване по линия на Интерпол с червен бюлетин.

Временно изпълняващия функциите главен прокурор на Република България е изготвила и изпратила молба за правна помощ до израелските власти за извършване действия по разследването, събиране на доказателства и предоставяне на информация от компетентните органи на Израел, съгласно тяхното законодателство.

На 13.11.2026 г. Интерпол Йерусалим съобщи, че същия ден е установен и арестуван израелският гражданин Ш. Л. от полицията в Аялон, след дадено разрешение за арест от Международния отдел към Министерство на правосъдието в Израел.

На 15.11.2026 г. в съдебно заседание пред Окръжния съд в Йерусалим обвиняемият е задържан за срок от 20 дни.

На 18.11.2026 г. от временно изпълняващия функциите главен прокурор на Република България е изпратена молба до министъра на правосъдието на Израел за екстрадиция на Ш. Л., изготвена на основание Европейската конвенция за екстрадиция, допълва прокуратурата.

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