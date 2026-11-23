Бордът на директорите на американския технологичен гигант Nvidia върна Дженсън Хуанг на поста главен изпълнителен директор и президент на компанията. Решението влиза в сила незабавно и е взето единодушно, пише Би Би Си.
Според председателя на борда Харви Джоунс членовете му смятат Хуанг за най-подходящия човек да ръководи Nvidia, както и че завръщането му е в интерес на акционерите, служителите, партньорите и клиентите.
"Приемам тази отговорност с най-голямо смирение и с подновена отдаденост", пише Дженсън Хуанг в изявление на сайта на компанията.
Хуанг благодари на борда, служителите, акционерите и партньорите на Nvidia, както и на семейството си за подкрепата. И добави, че "няма търпение" да се върне на работа. Американският президент Доналд Тръмп също приветства връщането на Хуанг начело на Nvidia. В социалната си мрежа Truth Social той определи решението като "правилно и уместно". Той допълни, че американското правителство няма основания да смята, че завръщането на Хуанг създава рискове за националната сигурност, и го нарече „голям патриот и национално богатство“.
Положително на новината реагираха и инвеститорите. Около 15 минути преди началото на търговията на фондовите пазари в Ню Йорк акциите на Nvidia поскъпнаха с близо 30% в предварителната търговия.
Седмица по-рано Nvidia категорично отхвърли възможността Хуанг да бъде възстановен на поста. След оттеглянето му временното ръководство пое Коулет Крес. Тя увери инвеститорите, че дейността на компанията продължава нормално, а самият Хуанг заяви, че би бил поласкан от възможността отново да я ръководи.
До оттеглянето му се стигна след разкрития за предполагаеми извънбрачни връзки, включително с жена, заподозряна във връзки с китайското разузнаване. Новината предизвика сътресения около компанията и доведе до загуба на стотици милиарди долари от пазарната ѝ оценка.
В изявлението си Nvidia уточнява, че при вземането на решението бордът е получил становища от високопоставени представители на американското правителство. Според компанията завръщането на Хуанг не представлява риск за националната сигурност на САЩ.
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