Американските бази в Европа, в това число и България, могат да станат мишена на Иран при удар от САЩ, заяви в интервю за телевизията на иранската агенция Студентска новинарска мрежа (SNN) заместник-председателят на Комисията по национална сигурност и външна политика на иранския парламент (Меджлиса) Абас Моктадаи, цитиран от БТА.

"За нас няма да има никаква разлика между американска база във Великобритания, Германия или България и американска база в Бахрейн. В един момент европейците заявиха, че не са сред държавите, които биха подкрепили САЩ, но впоследствие американците започнаха преговори с някои европейски държави за използване на техните територии и бази", каза Моктадаи.

По думите му, за Иран "вече няма да има географски ограничения" и ако територията на дадена държава бъде използвана от САЩ, тя ще бъде мишена за Иран.

Войната между САЩ и Израел, от една страна, и Иран, от друга, започна на 28 февруари тази година с американски и израелски удари срещу Ислямската република. Техеран отвърна с ракетни атаки и удари с дронове срещу Израел и американски военни обекти в държавите от Персийския залив, включително Бахрейн, Кувейт, Катар и Обединените арабски емирства.

Иран предприе действия за ограничаване на корабоплаването през стратегическия Ормузки проток, през който преди войната преминаваше около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ. Техеран атакува търговски кораби, преминаващи през протока, а САЩ на свой ред наложиха морска блокада на иранските пристанища. Въпреки частичното възстановяване на корабоплаването протокът остава частично блокиран, а нападенията срещу плавателни съдове продължават.

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