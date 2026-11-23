Бившият кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеску излиза под домашен арест, след като днес Апелативният съд в Букурещ реши да отхвърли обжалването, подадено от Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма срещу мярката, предаде БТА.

Решението е окончателно.

Джорджеску трябва бъде освободен до края на деня от Централния следствен арест, където прекара 55 дни. Макар и да се прибира у дома, той ще бъде задължен да носи електронно устройство за проследяване, редовно да предоставя на властите "информация относно средствата си за издръжка" и да се въздържа от контакти с други лица, замесени по делото".

Калин Джорджеску и бизнесмена Йонел Русен бяха изпратени на съд от Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма (DIICOT) на 12 ноември по обвинение в създаване на организирана престъпна група и измама с особено тежки последици.

Разследването по случая започна след жалба на бизнесмена Ръзван Леу, който се занимава с ценни метали. Той имал нужда от кредит в размер на 6 милиона евро. Калин Джорджеску препоръчал на бизнесмена да се свърже с Йонел Русен, който от своя страна го свързал с италиански гражданин, представител на швейцарска банка.

За да получи желания кредит, на бизнесмена било предложено да заплати гаранция от един милион евро, от които 100 000 евро следвало да бъдат използвани за финансиране на кампанията на Джорджеску за президентските избори през 2024 г. По-късно той бил убеден да преведе още 100 000 евро, за да получи по-голям заем. След като Леу не получил обещания заем, поискал да му бъде възстановена цялата гаранция от 1,1 милиона евро, но не получил парите си обратно.

Калин Джорджеску, който спечели като независим крайнодесен кандидат първия кръг на анулираните впоследствие президентски избори през 2024 г., е изпратен на съд по още две дела, по едното от които е обвинен в действия срещу конституционния ред, а по другото - в легионерска пропаганда.

През декември 2024 г. Конституционният съд на Румъния отмени състоялите се в края на ноември същата година президентски избори, след като Румънската разузнавателна служба представи данни за чуждестранна намеса в изборния процес, по-специално от страна на Русия. Москва отрече тези твърдения.

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