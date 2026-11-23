Фондация „Една от 8“ обедини спортните си инициативи под името „Спорт в розово“ и ги събра на едно място в новия раздел „Спортни събития“ на сайта ednaot8.bg. Там са събрани събитията, които Фондацията организира или в които участва, както и тези, които приятели и партньори организират в нейна подкрепа. „Спорт в розово“ превръща спорта в повод да говорим за грижата за здравето и значението на редовната профилактика. Така посланието за профилактиката и призивът да бъдем по-отговорни и постоянни в грижата за здравето си ще достигат до още повече хора.

В раздела са представени и всички възможности за участие в спортни събития в подкрепа на каузата. В тях може да се включат както компании и спонсори, така и организатори на спортни събития, и всеки, който има желание да допринесе. Общото послание е: както в спорта, така и в грижата за здравето, всяка крачка има значение. А понякога най-важната стъпка е тази към профилактичния преглед.

Като част от инициативите под знака на „Спорт в розово“, през октомври Фондацията взе участие в Софийския маратон. Отборът „За Една от 8“ обедини 108 бегачи, които изминаха общо над 1 700 километра в различните дистанции. Броят на бегачите не е случаен: в числото 108 са цифрите 1 и 8 – напомняне, че в България една от осем жени ще се сблъска с диагнозата рак на гърдата. С участието в маратона отборът в розова екипировка отправи призив за постоянна грижа за здравето, редовна профилактика и навременна диагностика – ключови за ранното откриване на заболяването и успешното лечение.

Участието надгради първото включване на Фондацията в маратона през 2025 г., когато отборът се състоеше от 8 мъже и 8 жени. Разширяването му до 108 участници показа как спортът може да привлича все повече хора към каузата и да превръща личното предизвикателство в обща подкрепа.

Посланието достигна и отвъд трасето. На информационния щанд на „Една от 8“ в Expo зоната посетителите и участниците имаха възможност да научат повече за грижата за гърдите и редовните прегледи. Екипът раздаде над 500 информационни брошури, а в социалните мрежи посланията на кампанията достигнаха до повече от 100 000 души.

Спортната общност подкрепи каузата и чрез дарения. Организаторите на маратона дариха 15% от стойността на всеки закупен пакет за участие в отбора. Розовата екипировка, създадена от Bryzos Sport специално за отбора „За Една от 8“, даде възможност на всеки да подкрепи Фондацията, независимо дали е участвал в маратона.

Брандът дари на Фондацията 50% от приходите от всяка поръчка. Събраните средства ще бъдат използвани за програмите за подкрепа на Фондацията към жените с рак на гърдата и техните семейства.

Екипът на Фондация „Една от 8“ изказва сърдечна благодарност към спонсорите на отбора – Aurubis, Commerzbank, Natural Factors, Würth, Bryzos Sport и Propaganda Group – за подкрепата и доверието. Специални благодарности отправя и към медийните партньори OFFNews, Woman.bg, EVA, Grazia, Modernity, Fashion Inside и P-news за разпространението на посланието и популяризирането на каузата.

Със „Спорт в розово“ Фондацията разширява обхвата на посланието си, за да напомня, че грижата за здравето започва с малките, последователни стъпки, които правим навреме.

Повече за спортните инициативи на Фондацията в раздела „Спортни събития“: https://www.ednaot8.bg/sportni-sabitiya.

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