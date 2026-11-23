Подобряването на пътната инфраструктура и по-ефективният контрол на пътя са двете мерки, на които читателите на OFFNews възлагат най-големи надежди за намаляване на пътните инциденти. Това показват резултатите от проведена на сайта анкета, в която между 13 и 17 ноември са участвали 611 души. Тя е свързана с Плана за реформа на пътната безопасност, по който работи правителството, а Министерство на транспорта и съобщенията координира.

Най-много гласове – 37,81% (231 души), събира предложението за обезопасяване на рисковите пътни участъци и въвеждане на ранно предупреждение за опасности на пътя. Съвсем близо след него се нарежда по-ефективният контрол и налагането на санкции – мярка, подкрепена от 34,70% от участниците, или 212 души.

Резултатите очертават сравнително ясна нагласа: пътната безопасност не се възприема единствено като въпрос на поведение зад волана. Значителна част от гласувалите очакват институциите да поемат по-активна роля както при отстраняването на опасностите по пътищата, така и при установяването и санкционирането на нарушенията.

Това поставя акцент върху два проблема, които често се преплитат в дискусиите за катастрофите в България – състоянието на инфраструктурата и ефективността на контрола. Дори дисциплинираният водач може да се окаже в опасна ситуация заради лошо поддържан участък, недостатъчна сигнализация или липса на своевременно предупреждение. От друга страна, добре изградената пътна инфраструктура сама по себе си не може да компенсира системното превишаване на скоростта, рисковото изпреварване и останалите нарушения.

На трето място участниците поставят подобряването на подготовката на бъдещите и новите водачи. Тази мярка получава 23,90% от гласовете, или 146 души. Резултатът показва, че проблемът с обучението и придобиването на практически умения също се разглежда като важна част от решението, макар да не е водещият приоритет в анкетата.

Прави впечатление обаче колко малко гласове събират мерките, свързани с техническото състояние и оборудването на автомобилите. Само 1,96% от участниците (12 души) смятат, че по-строгият контрол върху техническата изправност е най-ефективният подход. Едва 1,64% (10 души) подкрепят стимулирането на собствениците да придобиват автомобили с повече системи за активна безопасност и защита на пътуващите.

Тези резултати не означават непременно, че техническото състояние на автомобилите се смята за маловажно. По-скоро показват, че когато трябва да изберат една водеща мярка, участниците предпочитат решения с по-пряко въздействие върху пътната среда и поведението на водачите.

Разбира се, онлайн анкетата не е представително изследване на общественото мнение и резултатите ѝ трябва да се разглеждат като ориентир за нагласите на участвалите читатели, а не като оценка на позицията на всички български шофьори.

Разпределението на гласовете потвърждава необходимостта от предприетия по-комплексен подход, който съчетава качествена инфраструктура, работещ контрол и по-добра подготовка на водачите.

Отговорът вероятно е във взаимодействието между тези мерки. Защото безопасността на пътя не зависи от една-единствена промяна, а от способността на системата да предотвратява рисковете, преди те да са довели до поредната тежка катастрофа.

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