От сутрешния отчет за съня до денонощното измерване на кръвното налягане – сериите HUAWEI WATCH GT 7, WATCH 6 и WATCH D3 помагат на хората да изграждат здравословни навици и да проследяват благосъстоянието си в реални житейски ситуации.1

Пулс, сън, кислород в кръвта, стрес, кръвно налягане. Съвременните смартчасовници събират десетки показатели денонощно. Истинската им стойност обаче не е в количеството данни, а в това какво човек може да направи с тях: да реши дали да тренира днес, кога да направи мечтания планински преход, дали да се консултира със специалист или как да проследява здравните показатели на родителите си.

Носимите на китката устройства на Huawei се превръщат във верен партньор на активния начин на живот. Освен че неуморно подпомагат здравния мониторинг, те изглеждат много елегантно и без проблем се вписват в почти всякакви житейски ситуации – от бизнес срещи до пикник сред природата. Универсалната съвместимост с Android и iOS смартфони2 и изключително качествените материали и изработка ги правят издръжлив и практичен аксесоар за всеки съвременен човек.

Ето как смартчасовниците на Huawei допринасят за добрата ни кондиция и здраве в различни сценарии от ежедневието.

При събуждане: Morning Brief казва как сте спали и какво да очаквате от деня

Вместо да разглежда графики, човек получава кратък сутрешен отчет. Morning Brief се появява между 5 и 10 минути след събуждане и обобщава съня, физическата активност и стреса от предходния ден, заедно с препоръки за движение и почивка. Алгоритъмът HUAWEI TruSleep 5.0 анализира структурата и стабилността на съня, а не само неговата продължителност. Като резултат можете да вземете информирано решение дали денят да започне с тренировка, или с по-спокоен режим.

Преди тренировка: Physical Readiness показва дали тялото е готово за натоварване

Функцията за физическа готовност (Physical Readiness)3 комбинира качеството на съня, вариабилността на сърдечната честота (HRV), пулса по време на сън, стреса и изгорените калории. Резултатът е оценка от 0 до 100 в пет степени – от „Отлична“ (90–100) до „Изисква внимание“ (под 60). Тя се изчислява, след като часовникът е носен непрекъснато седем дни и нощи. Високата оценка показва, че организмът е в добра форма за физическо натоварване. По-ниската е сигнал да се намали интензивността на тренировката или да се даде време за почивка. Така се избягва рискът от травми.

В натоварена седмица: Health Glance дава картина за около минута

Когато нямате време за отделни измервания, е достатъчно да докоснете с показалец сензора X-TAP на HUAWEI WATCH 6 Pro. Само след около 60 секунди Health Glance4 показва отчет за до 11 ключови показателя, сред които HRV, кислородна сатурация (SpO₂), ЕКГ и ниво на стрес. Тази функция заедно с Morning Brief и Physical Readiness е налична и в трите серии на HUAWEI – WATCH GT 7, WATCH 6 и WATCH D3.

Когато и да се почувствате по-различно и в недобра кондиция, тази бърза проверка между две срещи помага рано да се забележат тенденциите.

При промяна на навиците: Healthy Living превръща целите в ежедневни стъпки

HUAWEI WATCH 6 Series следи четири области от начина на живот – сън, хранене, движение и емоции – и визуализира напредъка под формата на детелина. Към навиците вече е добавено храненето, а часовникът позволява и проследяване на приема на вода. Приложението за Emotional Wellbeing5 отчита емоциите по собствената скала на HUAWEI, която обхваща 12 различни състояния. При високи нива на стрес предлага дихателни упражнения. Големите цели като повече сън, по-малко стрес и по-добро хранене се разбиват на малки задачи, които се отчитат всеки ден.

За сърцето: ЕКГ в WATCH 6 Pro, WATCH GT 7 Pro и WATCH D3

Функцията за измерване на ЕКГ6 е налична в HUAWEI WATCH 6 Pro чрез сензора X-TAP. При HUAWEI WATCH GT 7 Pro и HUAWEI WATCH D3 е достатъчно да задържите пръст върху страничния електрод за 30 секунди, за да получите запис директно на часовника. Анализът на пулсовата вълна, базиран на PPG сензор, може да сигнализира за възможни признаци за предсърдно мъждене.

Когато усетите промяна в сърдечния ритъм, записът може да се направи веднага и да се обсъди със здравния специалист, при когото проследявате здравето си.

При ниско или високо кръвно налягане: WATCH D3 го измерва денонощно, даже и докато спите

HUAWEI WATCH D3 измерва кръвното налягане с миниатюрна механична въздушна възглавничка в каишката, по осцилометричния метод на класическите апарати. В режим на амбулаторен мониторинг (ABPM) часовникът прави автоматични измервания през деня и нощта, без да е нужно потребителят да заема специална поза по време на сън. Отчетът показва в рамките на 24 часа средните стойности на систолното и диастолното налягане, както и пулса. Режимът следва насоките на Европейското дружество по хипертония – измервания на всеки 30 минути, с поне 20 дневни и 7 нощни отчитания.7 WATCH D3 предупреждава и ако кръвното преди тренировка е твърде високо, а след нея позволява контролно измерване в рамките на две минути. Корпусът е с дебелина само 11,3 мм, а батерията издържа до 6 дни при типична употреба и до 1 ден с включен денонощен режим.8

По този начин вместо единични стойности потребителят разполага с по-пълна картина за цялото денонощие. Информацията се натрупва в приложението HUAWEI Health.

При грижа за най-близките: Health Community свързва семейството от разстояние

Чрез Health Community в приложението HUAWEI Health членовете на семейството могат да получават достъп до резултатите от измерването на кръвното налягане, пулса, дневните крачки, качеството на съня и данните от Health Glance на свой близък, който носи HUAWEI WATCH D3. Известията пристигат в реално време директно на китката. Един профил може да следи до 20 души.9 Децата, които живеят в друг град или в чужбина, могат да са спокойни за родителите си, без да звънят по няколко пъти на ден10.

В планината: часовникът следи кислорода в кръвта и аклиматизацията към височината

При изкачване HUAWEI WATCH GT 7 Series следи кислородната сатурация (SpO₂) и пулса и оценява как организмът се адаптира към надморската височина. Часовникът показва как човек понася изкачването, за да може навреме да забави темпото или да направи почивка.

Чрез офлайн картите11 може да се ориентирате по непознат маршрут. Получавате и данни за денивелацията в реално време. Смартчасовникът ще ви помогне да се върнете по същия път, дори да липсва покритие на мобилната мрежа. Така разполагате с допълнителна информация при взимане на решение дали да продължите към върха.

На ски: над 3000 курорта на китката, включително и български

HUAWEI WATCH GT 7 Series поддържа карти на над 3000 ски курорта в 59 държави12. Сред тях са Банско, Боровец, Пампорово, Чепеларе, Добринище и Витоша. Картите се изтеглят предварително през приложението HUAWEI Health и показват имената и трудността на пистите и станциите на лифтовете. Смартчасовникът отделя спусканията от времето на лифта и почивките, отчита скорост, денивелация, брой и вид завои, а при всеки завой – големината на центробежната сила. Режимите за ски и сноуборд на закрито работят и без GPS. С помощта на тези функции ориентирането в непознат курорт е по-лесно, а след всеки ски ден разполагате с информация за представянето си.

Във водата: свободно гмуркане до 40 м с WATCH GT 7 Pro

HUAWEI WATCH GT 7 Pro отговаря на стандарта EN 13319 за аксесоари за гмуркане и може да се носи при свободно гмуркане до 40 метра. Предлага таймер за задържане на дъха и разпознаване на типа вода. Смарт устройството има защита 5 ATM и IP6913. Любителите на водните спортове вече могат да ги практикуват с един уред за басейна, морето и тренировките по фрийдайвинг.

На бягане без телефон: eSIM в HUAWEI WATCH 6 Series

С eSIM14 HUAWEI WATCH 6 Series всеки остава свързан, дори когато телефонът е у дома. Часовникът позволява разговори и известия, навигация с подсказки на китката и плащане с едно докосване чрез NFC и приложението Curve Pay. Функцията Safety Check15, която ще бъде налична с актуализация, споделя местоположението и състоянието на потребителя с избрани близки при нужда.

Не ви трябва нищо друго освен HUAWEI WATCH 6, за да изпитате свободата на сутрешното бягане или разходката, без да се чувствате притеснени, че нямате връзка с близките или че не носите пари в брой.

От сутрешния отчет за съня и проследяването на физическата активност до денонощното измерване на кръвното налягане – сериите HUAWEI WATCH GT 7, WATCH 6 и WATCH D3 превръщат данните, събрани на китката, в полезен ориентир за ежедневието. В духа на философията на Huawei за технологиите като средство за по-добър живот, те подкрепят изграждането на здравословни навици, повече спорт и активности на открито, както и по-осъзнатата грижа за личното благосъстояние.

Повече информация за HUAWEI WATCH Series ще откриете на официалния сайт на марката.

HUAWEI WATCH GT 7: consumer.huawei.com/bg/wearables/watch-gt7/ и HUAWEI WATCH GT 7 Pro: consumer.huawei.com/bg/wearables/watch-gt7-pro/.

HUAWEI WATCH 6: consumer.huawei.com/bg/wearables/watch-6/ и HUAWEI WATCH 6 Pro: consumer.huawei.com/bg/wearables/watch-6-pro/.

HUAWEI WATCH D3: consumer.huawei.com/bg/wearables/watch-d3/.

1. Тези продукти не са медицинско изделие. Всички данни и резултати от мониторинга са само за справка и не трябва да се използват като основа за медицинска диагноза или лечение.

2.Всички устройства от сериите HUAWEI WATCH GT 7, WATCH 6 и WATCH D3 са съвместими със смартфони с Android™ 9.0/iOS 13.0 или по-нова версия с инсталирано приложение Huawei Health. Наличността на функции може да варира в зависимост от модела на телефона и операционната система.

3.Предлага се чрез OTA актуализация само на определени пазари. Функцията за физическа готовност (Physical readiness), част от Health insights, не е предназначена за медицинска употреба. Резултатите са само за справка и не трябва да се използват като основа за медицинска диагноза или лечение.

4.Нито този продукт, нито функцията Health Glance са предназначени за медицинска употреба. Резултатите са само с информативна цел и не трябва да се използват като основа за медицински изследвания, диагностика или лечение. Наличността на здравни данни варира в зависимост от държавата и региона; направете справка с конкретния интерфейс на Вашия часовник.

5. Функцията Emotional Wellbeing не е предназначена за медицинска употреба. Всички данни и резултати от мониторинга са само за справка и не трябва да се използват като основа за медицинска диагноза или лечение. Тези данни не са достъпни в определени моменти, като например по време на сън или упражнения.

6. Тази функция не е подходяща за потребители под 18 години. Резултатите са само за справка и не трябва да се използват като основа за медицинска диагноза или лечение. Данните, получени чрез тази функция, са само за лична употреба.

7. Този продукт не е медицинско изделие. Измерванията и предложенията са само за справка и не трябва да се използват за медицинска диагноза или лечение.

8. Данните са от лабораториите на Huawei. Действителната употреба може да варира в зависимост от разликите в продуктите, навиците на употреба и факторите на околната среда.

9. Всеки профил може да следи до 20 души и да има максимум 20 последователи.

10. Тази функция позволява дистанционно проследяване на определени показатели, а не постоянно наблюдение на здравословното състояние на членовете на семейството. Данните не трябва да се използват за диагностика.

11. За да използвате тази функция, изтеглете съответната офлайн карта от приложението Huawei Health, стартирайте тренировка на открито от приложението Workout на часовника си, активирайте GPS и изчакайте успешно позициониране. Плъзнете нагоре или надолу върху картите с данни, за да видите маршрути, базирани на карта, в реално време.

12. Достъпно чрез OTA актуализация. Картите на ски курортите в момента са ограничени до избрани държави и региони. За да получите достъп до тази функция, изтеглете приложението Huawei Health, където можете да проверите поддържаните карти. Посетете: https://consumer.huawei.com/en/support/content/en-us16106002/.

13. Този продукт отговаря на стандарта EN 13319 за аксесоари за гмуркане, което означава, че може да се носи по време на гмуркания на дълбочина до 40 метра, както и по време на дейности в плитки води, като плуване в басейн или по крайбрежието. Водоустойчивостта не е постоянна и производителността може да се влоши вследствие на ежедневно износване.

14. Мобилните разговори чрез eSIM работят или чрез услугата „eSIM One Number“, или чрез услугата „eSIM Independent Number“. За подробности относно наличността на услугата и съответните такси, моля, консултирайте се с местния си мобилен оператор. Ако часовникът Ви използва услугата „eSIM One Number“, мобилната мрежа през eSIM ще бъде деактивирана, когато часовникът е свързан с телефон. За повече информация, моля, посетете: https://consumer.huawei.com/en/support/content/en-us15810288/.

15. Налично чрез OTA актуализация, в зависимост от официалното пускане и конкретните условия. Този продукт и функцията му за проверка на безопасността не представляват професионално оборудване за спешни случаи.

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