Как получих предколеден шамар от А1, след като доведох 2-ма нови клиенти

Човек и добре да живее, идва време за нов договор с мобилния оператор.

Мобилните оператори са онези дружества, за които МВР официално предупреди, че мамят хора, а КЗП им даде ултиматум да престанат с нелоялните практики. Но иначе всичко им е законно.

Клиент съм над 20 години, сменяла съм договори, оператори, адреси. Мислех, че знам за какво да внимавам. Шамарът дойде с последната сметка от А1, след като реших да добавя към досегашния си договор три нови мобилни номера. Единия прехвърлих от договора на свекърва ми към моя, за да я облекча със сметката. Другите два прехвърлих от друг оператор към А1, за да мога да плащам всички сметки накуп. На практика доведох на оператора двама нови клиенти.

Така първата ми сметка след преподписването

скочи от 27 на 147 евро!

"Успокоиха ме", че била извънредна, изравнителна. А колко ще е следващата, редовната? Получих различни предположения от оператора. Предположения, защото никъде в десетките страници на договора не пише крайната сума.

Огромната ми грешка бе, че подписах договора в офис на А1

- на малко екранче, на което се виждаше само полето за подписа ми. Пратиха ми документите по имейл след това – 4 имейла с 4 .zip файла с парола, а вътре – десетки страници. Без "консолидирана" версия - с крайната сума и ясно обобщение на включените услуги. Всички услуги и условия бяха пръснати по имейлите, папките, анексите и приложенията, които трябва да изчетеш от-до, за да си формулираш версия какво и колко плащаш накрая.

Бях задала въпроса на няколко пъти в офиса и отговорът звучеше задоволително. Предупредиха ме, че първата фактура ще е по-висока, "горе-долу двойно", заради изравняване с предходния отчетен период. Но как се получава разлика от 120 евро за три нови номера, при положение че говорихме за 17,99 на номер?

Ясно как - бях станала жертва на "нелоялни търговски практики"

Чак тогава се зарових в .zip папките в имейла. Не, не беше начислено само изравняване, а и такси за три "безплатни устройства", които получих без да съм искала. Казаха ми, че не мога да не ги взема, вървели с промоционален план. Ако искам договор без "безплатни устройства", таксата ще скочи.

Най-проблемен се оказа третият мобилен номер. Не плащах 3 номера по 17,99, а само два. Третият струваше 27,60, за което никой не ме информира предварително. Той бил прехвърлен от договора на моята свекърва "по нейния тарифен план".

Ето какви "зайчета" изскочиха от първата ми фактура:

15,32 евро (2 по 7,66 евро с ДДС) за 2 "безплатни устройства"

Еднократна такса за две „безплатни“ устройства за телевизия. Нямах нужда от тях, но ми обясниха, че само така могат да ми предложат промоционален план. Или ги вземам, или плащам по-скъпо.

Освен че не са безплатни, тези устройства имат и друга коварна роля – ако решите да прекратите договор предсрочно, ще дължите неустойка и за тях.

Апропо, неустойка за "промоционални устройства" А1 търси дори от покойници (Как А1 поискаха 504 лева от починало 25-годишно момиче).

Още 2,93 евро такса за „безплатно устройство“

Бях дарена и с „безплатен рутер“. Net Box. Отново казах, че си имам. За апартамент с двуцифрена квадратура втори не ми е нужен. Нищо, отговори ми любезното момче зад щанда, вървял с моя тарифен план, можела съм да го ползвам при пътуване.

7,66 евро с ДДС – още една такса за рутера

Спокойно, за разлика от горната, тази е еднократна.

Това е такса за „активиране“ на безплатния ненужен рутер, който стои опакован в шкафа и може никога да не ползвам.

6,13 евро

За присъединяване на третия номер.

27,60 евро с ДДС месечна такса само за третия номер

Защо с 10 евро по-висока от тази за другите два? Таксата била прехвърлена при същите условия, при които е ползвана в предишния договор – този на нашата баба. Така и не открих документ за това в имейла си.

...

Влетях с жалба в магазин на телекома. Попитах ги

как спят спокойно.

Спокойно спели и нямали представа защо съм гневна, този договор бил сключен в друг офис. От другия офис на свой ред ме увериха, че много коректно са ми предложили възможно най-изгодните планове. Проблемът изглежда бил в прехвърления номер от свекърва ми. Но защо тези условия са такива, нямали представа, защото – досещате се – договорът бил сключен в трети офис.

Нали сте една фирма, как е възможно някой да пробута на пенсионер вероятно най-скъпата такса за мобилен телефон в държавата, почти крещя в телефона. Не била най-скъпата, отговаря служителят, имало и по 45 евро. Господи, помилуй! Дано не е на пенсионер!

Побеснявам и пиша гневен пост във фейсбук. Тагвам оператора. Веднага се включва да ми съдейства пиарът на телекома. Говоря с човек от централния офис. Питам го как е възможно в договор на пенсионер да има месечна такса за телефон от 27,60 евро и кой е допуснал това? Защото очевидно гаврата е двойна – веднъж с моята сметка, веднъж с тази на свекърва ми.

Човекът ме изслушва любезно, търпеливо и стига до извода, че –

ВИНОВНА ЗА ВИСОКАТА СМЕТКА Е БАБАТА, А АЗ СЪМ СКРЪНДЗА.

Перифразирам образно.

Виждате ли, имали случай, една баба сключила договор за скъп айфон на внучето. После таткото вдигал скандал на оператора защо сметката се е качила.

Нашата баба не ползва айфон, отговарям, нито внучето.

Да, това с айфона било само пример. Всъщност нашата баба била взела телефон евтинджос, ето откъде идвала високата такса... Тя не била възразила, а на мен ми се виждало скъпо, защото разходът е вече мой.

Разплетохме случая! Всичко е коректно, законно и лоялно.

Въпросният телефон според сайта на А1 струва 0,50 цента с месечен лизинг. Защо ли не мога да спра да си представям как евтиният телефон е пробутан на клиентката пенсионер като „подарък“.

Но надеждата умира последна! Сещам се за Мая Манолова

– онзи ден каза, че ще подгони телекомите за нелоялни практики, дори им постави ултиматум. Звъня веднага в комисията ѝ и казвам, че искам да подам жалба по актуалната тема. Надявам се на отговор: "Тъкмо това работим, готвим голяма акция, давайте сигнала". Поливат ме със студена вода: щом съм подписала, да забравя. Трябвало да действам като информиран потребител и да чета какво подписвам. Факт. А нелоялните практики? Да, можела съм да подам жалба.

Послеслов

Питам колко ще ми струва неустойката за прекратяване на договора. Сигурно си мислите, че е три месечни такси, както законодателят е приел? Не и в А1.

395 евро.

Иде Коледа, А1! Отпразнувайте я с моите такси!

Следете новините ни в :