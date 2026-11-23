Софийският градски съд осъди мъчителите на животни Габриела Сашова и Красимир Георгиев на по шест години лишаване от свобода и глоба от 5112 евро за всеки.
Двамата са подсъдими за извършени престъпления, свързани с жестокост към животни, създаване на порнографски материали и сговор за извършване на престъпления. Съдът прие, че деянията са извършени с особена жестокост и по особено мъчителен за животните начин.
В присъдата е уточнено, че двамата са действали в периода от март 2023 г. до декември 2024 г.
Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред Софийския апелативен съд.
През 2025 г. Габриела и Красимир бяха задържани и обвинени, че срещу пари са снимали клипове с насилие над животни, припомни БТА.Следете новините ни в :
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23.11 2026 в 17:49
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