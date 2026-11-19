В новия епизод на "Хибридната война" по OFFNews Александър Димов разговаря с Павел Попов – народен представител от ДСБ, философ по образование и бивш заместник-кмет на Варна.
В центъра на разговора са руското влияние в България, политиките на правителството на Румен Радев, образованието като инструмент за противодействие на дезинформацията, историческата памет и незавършената декомунизация.
Ще бъдат обсъдени още бюджетът за 2027 г., институционалният натиск върху местната власт, сигурността в Черно море, българската подкрепа за Украйна и предизвикателствата пред демократичната общност.
Доколко България е подготвена да противодейства на хибридните заплахи и каква е отговорността на управляващите?
Гледайте на живо на 19 ноември от 19:00 ч. в YouTube канала на OFFNews и задавайте своите въпроси в чата.
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