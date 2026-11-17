Поредните атаки срещу търговски кораби в Черно море отново повдигат въпроса за адекватността на реакциите на българските институции. За пореден път получаваме информация от румънските власти за инциденти в близост до нашето крайбрежие, докато официалната комуникация от българска страна остава недостатъчна.

Последният случай с газовоза GAS HUSKY е поредното доказателство, че войната, която Русия води срещу Украйна, има преки последици за сигурността на целия Черноморски регион. И това далеч не е първият подобен инцидент през последните месеци.

Недопустимо е държава членка на НАТО и ЕС да демонстрира подобна политическа нерешителност. Не можем непрекъснато да се снишаваме, да избягваме неудобните въпроси и да се държим така, сякаш случващото се в Черно море не ни засяга.

Разбира се, отговорността за всяка конкретна заплаха трябва да бъде установена с доказателства. Но това не променя основния факт, че именно руската агресия превърна Черно море в зона на военна опасност.

Докога ще научаваме от Букурещ за подобни инциденти? Къде е навременната реакция на българските управляващи? И кога най-накрая ще започнат да назовават Русия като основна заплаха за сигурността в региона?

В новия си видеокоментар за OFFNews разглеждам именно тези въпроси, както и опасните последици от политиката на снишаване, която продължава да вреди на националните ни интереси.

Националната сигурност не се защитава с мълчание, а с ясна позиция, прозрачност и решителни действия!

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