Планът за реформа на пътната безопасност включва надграждане и модернизиране на технологичните системи за изпитите на кандидатите за водачи. Те целят повече прозрачност и обективност, така че на пътя да излязат подготвени шофьори с доказани знания и умения.

ИИ срещу субективизма на изпита

Предстоящите промени в нормативната уредба целят да надградят съществуващата дигитална рамка при практическите изпити за шофьори и да сведат субективния фактор до минимум. Докато досегашната система вече осигурява разпределение на изпитващите на случаен принцип, ръчно маркиране на грешките от тяхна страна в електронен протокол чрез таблет и автоматизирано задаване на посоката, реформата прави следващата решаваща крачка с въвеждане на обективно оценяване чрез бордова телеметрия и изкуствен интелект (ИИ), което гарантира еднакви критерии и справедливост за всички кандидати.

В основата на новия модел е сертифицирането и монтирането на бордова телеметрия в учебните автомобили. Тя ще събира прецизни данни в реално време за начина, по който кандидат-водачът управлява превозното средство, и за неговите реакции на пътя. Изпитните таблети ще бъдат защитени с криптирана връзка, а съществуващият електронен протокол ще бъде усъвършенстван, така че крайната оценка да се генерира автоматично на база реалното представяне, а не единствено по преценка на изпитващия.

Съществена промяна се предвижда и при определянето на трасетата. Настоящата система за генериране на маршрути, която функционира сходно на стандартна навигация, ще бъде надградена, за да обхваща задължително всички заложени в нормативната уредба елементи и маневри, без възможност за ръчни корекции по време на изпита. Паралелно с това изкуствен интелект ще извършва автоматичен одит на целия процес. Ако алгоритъмът засече субективни аномалии или неправомерна намеса при отчитането на грешките, софтуерът незабавно ще анулира изпита и ще задейства проверка.

За да се гарантира устойчивост на реформата, промените обхващат и подготовката в бранша чрез въвеждане на единна нормативна рамка за обучение на автоинструкторите и създаване на специален регистър за по-строг контрол и проследимост.

Автоматизиран ГТП и подобрен мониторинг на шофьорите

Актуалността и верификацията на информацията от годишните технически прегледи (ГТП) са ключови както за безопасността на водачите, така и за превенцията на пътнотранспортни произшествия. Реформата цели максимално да ограничи възможностите за фиктивно преминаване през прегледите чрез безкомпромисен контрол с изкуствен интелект (ИИ).

Мерките минимизират външната човешка намеса в чисто техническите процеси и при отчитането на резултатите. Всички измервателни уреди в пунктовете за ГТП ще се заключват хардуерно, а данните ще се прехвърлят криптирано и директно към национален сървър в рамките на дигиталното ядро. Специално разработен софтуер с ИИ ще извършва непрекъснато видеонаблюдение в реално време на прегледите. При нередности – например нереалистично бърз преглед или липса на автомобил в клетката – софтуерът автоматично ще блокира измервателната техника на място, ще прекратява прегледа и ще изпраща сигнал за незабавна проверка на оператора.

Контролът се разширява и по отношение на здравословното състояние на водачите. Предвижда се проектирането на защитен интерфейс в Националната здравно-информационна система (НЗИС), до който достъп ще имат служителите на МВР, отговарящи за издаването и подмяната на шофьорски книжки, както и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Паралелно с това законодателни промени ще въведат ред за временно спиране (суспендиране) на свидетелството за управление при наличие на медицински противопоказания – заболявания, които влошават концентрацията, намаляват способността за отговорно шофиране или водят до физическа невъзможност за управление на автомобил.

Мерките обхващат и реакцията на медицинските екипи след тежки катастрофи. Ще бъдат разработени и утвърдени единни диагностично-терапевтични протоколи (алгоритми) при политравма от ПТП, а екипите на Центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП) ще преминат специализирано обучение за работа по тях. Самото диспечиране при инцидент ще бъде оптимизирано чрез директно получаване на данни от системата eCall и точни GPS координати на произшествието.

Следете новините ни в :