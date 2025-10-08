Сектор ''Сигурност'' ''изяде'' времето за младите медици: Здравната комисия отложи заседанието си

Комисията по здравеопазването отложи предвиденото за днес извънредно заседание, на което трябваше да бъде разгледан Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, с който се уреждат по-високите възнаграждения на специализантите по медицина и специалистите по здравни грижи.

Пленарното заседание се удължи, за да може по спешност да се приемат промени в Закон за отбраната и въоръжените сили, внесени преди две седмици от МС и който вчера е разгледан по спешност в комисията по отбрана. С тези промени се дават нови социални придобивки на военнослужещите (отпуски, обезщетения и др.). Целта е законът да се приеме спешно, за да бъдат заложени средствата в проекта на държавен бюджет, коментира депутатът от ПГ "Продължаваме Промяната - Демократична България" Васил Пандов. Той е член на здравната комисия и на работната група, която беше създадена по законопроекта.

По думите му това изостря противопоставянето между медицински специалисти и служители от сектор "Сигурност".

Преди ден студенти по медицина, специализанти и помощник-фармацевти протестираха през Министерството на здравеопазването с искане да се ускори разглеждането на законопроекта, който според обещанията на управляващите трябваше да бъде приет още в края на юли. Представители на ИК "Бъдеще в България" изразиха опасения, че разглеждането се бави умишлено, за да не бъдат приети промените до внасянето на бюджета за 2026 г. в края на октомври.

Протестиращите имаха и друг повод за недоволство - в коментар пред журналисти министърът на здравеопазването Силви Кирилов заяви, че "здравната система не се крепи на младите лекари" и че вероятно искането за увеличаване на възнагражденията от 1 януари 2026 г. е нереалистично.

"Дали ще бъде спазен срокът до 1 януари 2026 г. да бъдат увеличени заплатите им – може би ще искат слънцето да изгрява от запад, но аз не мога да го осигуря - същото е и с финансите. Министерството на здравеопазването не е финансово министерство", обяви министърът.

"Отношението на министъра вече прекрачи всяка граница на нашето търпение и искаме да покажем, че има ентусиазъм, има хора и няма да спрем, докато нещо не се промени в системата. Протестите ще продължат до удовлетворяване на исканията ни. Ние се чувстваме пренебрегнати, защото министърът продължава да твърди, че нищо не зависи от МЗ. Разбрахме, че явно нищо не зависи от него, надяваме се да дойде някой друг, от когото ще зависи", заяви Василена Димитрова от "Бъдеще в България" в коментар пред OFFNews.

Това, което виждаме е демонстрация как се случват нещата, ако управляващите искат да постигнат резултат. Законопроектът за възнагражденията на медицинските специалисти няма никакво развитие от края на м. юли. Държавата вече излъга лекари и сестри, че правилата ще се приемат до края на м. юли. Очевидно е, че управляващата коалиция ще протака и няма да приеме Закона за лечебните заведения преди срока за внасяне на държавния бюджет до 31 октомври. Когато държавата прилага очевидно неравни стандарти на управление към различни професии, това разрушава доверието в нея като социална и обществена система, основана на справедливост. Това е пример за лошо управление в нарушение на обществения договор, коментира Васил Пандов.

По предварителна информация в петък трябва да се състои поредното заседание на работната комисия, създадена заради законопроекта. Отлагането на извънредното заседание днес може да го осуети.