Обучиха специалисти как да общуват с малките пациенти

Първите 30 специалисти в страната – педиатри, медицински сестри, психолози, логопеди и социални работници, завършват обучението си по терапевтична комуникация в педиатрията. Те бяха приети чрез стипендиантската програма на Фондация „За Доброто“ и НБУ.
На 28 и 29 ноември са последните лекции от първата в България следдипломна квалификация по Терапевтична комуникация в педиатрията, създадена от Фондация „За Доброто“ и Нов български университет (Училище за професионално и продължаващо образование (УППО))в партньорство със СБАЛ по детски болести „Проф. д-р Иван Митев“ и Българската педиатрична асоциация.
Програмата, която включва 60 академични часа теория и практика, е първата у нас, посветена на уменията за професионално, емпатично и терапевтично общуване между здравни специалисти, децата пациенти и техните семейства. Тя цели да подобри болничния престой на децата, да намали стреса, страха и несигурността и да подпомогне изграждането на доверие в процеса на лечение.
„…Изключително впечатлена съм от лекторите! Не само професионалисти, но и човеци с големи сърца и умове, които във всеки един момент бяха там за нас и за нашите въпроси!“ – споделя в анкетите участничка в обучението.
„Много ми допада възможността за активното включване от страна на участниците. Надявам се да имате желание и възможност да внедрите курса, втози му вид (начина на представяне и лекторите) и в програмата на Медицински Университет!“ – още едно мнение на завършващ обучението.
Днес в НБУ ще се проведе официално връчване на удостоверенията на завършващите.
Събитието е важна стъпка към развитието на професионалните стандарти в педиатричната практика и изграждането на устойчива среда за подкрепа на детското здраве.
Обучението е част от инициативата „Академия за терапевтична комуникация в здравеопазването“, чрез която Фондация „За Доброто“ работи за създаване на устойчива промяна в отношението към детето в болнична среда.
Проектът стъпва на многогодишна работа с педиатрични отделения, проучвания, фокус групи и сътрудничество с водещи експерти.
