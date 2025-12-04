Какво е извънматочна бременност

Това е състояние, което може да застраши живота на жената. Бременността извън матката се развива най-често във фалопиевата тръба, но може да се случи и в яйчника, корема или шийката на матката. Навременната диагностика на извънматочната бременност е от изключително значение, затова е важно жените да имат достатъчно информация за извънматочната бременност и начините за нейното лечение. Най-общо казано оплодената яйцеклетка е "тръгнала" към матката на жената, но процесът се е прекъснал преди достигането на крайната цел на ембриона.

Причини

Най-често това са възпалителни заболявания на репродуктивните органи, които могат да доведат до стесняване на маточните тръби. Но състоянието може да бъде причинено и от операции в областта на таза, поставяне на спирали против забременяване, хормонални промени или вродени аномалии, както и различни гинекологични проблеми. Сред рисковите фактори специалистите включват и тютюнопушенето. Влияние оказва и напредналата възраст на жената.

Симптоми

Вагинално кървене;

Болки в долната част на корема; Вагинално кървене;

Слабост или замайване;

Болки в кръста и гърба;

Гадене и повръщане.

Признаци на извънматочна бременност

Те се появяват между 4-та и 12-та седмица от бременността. Ранните признаци могат да бъдат объркани например с менструален цикъл, затова използването на тест за бременност е сред първите ориентири за установяването ѝ. Необходими са и кръвни изследвания, за да се измери нивото на ЧХГ (човешки хормон гонадотропин), както и изследване с ултразвук.

Лечение на извънматочна бременност

Медикаментозното лечение се прилага с лекарства, които предизвикват аборт и прекратяват извънматочната бременност. Този метод може да се приложи само ако извънматочната бременност е открита рано.

Хирургичното лечение се извършва с лапароскопска операция, при която се отстранява оплодената яйцеклетка и се възстановяват увредените тъкани. Често се налага и отстраняване на фалопиевата тръба. Лапароскопията нанася минимална травма на пациентката и възстановяването след извънматочната бременност е сравнително бързо - до 1-2 седмици. Лекарите препоръчват почивка и обезболяващи срещу болката в корема.

Важно е да се знае, че според някои проучвания половината от случаите на извънматочна бременност са при жени без предшестващи рискови фактори. Но всяка жена, която е имала извънматочна бременност, е изложена на повишен риск да й се случи отново. Тази информация може да помогне на дамите да преодолеят емоционалните аспекти на прекратената извънматочната бременност - чувство на вина, страх дали ще може да стане майка, стрес от преживяното страдание преди и от лечението.

Но - при съвременното лечение последиците са сведени до минимум. Важно е да обсъдите с лекаря си подходящия период за ново зачеване и да спазвате всички негови препоръки.