Безплатни консултации за диабетно стъпало в столицата

По инициатива на доц. д-р Стефан Стефанов, началник на Клиника по съдова хирургия, Acibadem City Clinic УМБАЛ Витоша организира безплатни консултации за пациенти, страдащи от диабетно стъпало.

Те ще се проведат на 17 декември 2025 г., с предварително записани часове от 09:00 до 14:00 в Acibadem City Clinic УМБАЛ Витоша на ул. "Константин Помянов" 1, гр. София.

Клиниката по съдова хирургия на Acibadem City Clinic УМБАЛ Витоша е водеща съдова клиника в страната, профилирана за съдово болни с диабет. Доц. д-р Стефан Стефанов приема за своя лична мисия - чрез въвеждане на най-съвременните методи за лечение - да помогне на тези пациенти и да ги спаси от ампутация.

Диабетното стъпало е сред най-честите и най-сериозни усложнения при пациенти с дългогодишен захарен диабет. Този синдром включва нарушено кръвоснабдяване (исхемия), увреждане на нервите (невропатия) и костно-мускулни деформации на стъпалата, като носи със себе си повишен риск от рани, инфекции и дори ампутация.

Причините за диабетното стъпало варират спрямо състоянието на всеки пациент, но най-често те включват атеросклероза (стеснение на артериите на краката) и диабетна микроангиопатия (увреждане на малките съдове). За развитието му допринасят и други комбинации на инфекции и травми, например заради тесни обувки или ожулвания. Пациентите могат да влошат състоянието допълнително ако пушат.

За щастие, лечение на това състояние съществува. При по-ранен стадии, то може да бъде медикаментозно и да не се наложат хирургични интервенции. Затова от изключителна важност е профилактиката. Доц. д-р Стефанов съветва пациентите, страдащи от диабет, да следят внимателно кръвната си захар, редовно да преглеждат краката си за ранички, да носят удобни обувки и да избягват ходенето боси. И, разбира се, редовно да се консултират със съдов хирург за нужните изследвания.

За записване на час пациентите могат да се обадят на телефон *5544 с опция Витоша или да ни посетят на ул. "Константин Помянов" 1, гр. София, като уточнят, че става въпрос за събитието на 17 декември.