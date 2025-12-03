Случаите на грип ще се увеличат до 2 седмици, атакува ни мутирал подвариант К

В момента грипът се появява само тук-там, доказани са едва два случая на щама H3N2 от 134 изследвани проби. Но в повечето държави от ЕС случаите на грип А се увеличават драстично. 

Това каза проф. Тодор Кантарджиев по Нова нюз, като се позова на анализ на Европейския център за контрол на заболяванията от 20 ноември. 

„Това е един мутирал нов вариант, под-подвариант К“, обясни експертът. Той уточни, че мутациите правят вируса малко по-различен и намаляват леко ефективността на ваксините, но въпреки това имунизацията остава препоръчителна.

Според анализа на риска най-засегнати от този вариант ще бъдат децата в ранна училищна възраст - от 5 до 14 години. Причината е, че тази възрастова група няма достатъчно напрегнат колективен имунитет срещу конкретния подвариант. Рискови остават и хората над 65 години, както и тези с хронични заболявания.

„Мисля, че до две седмици ще започнат да се увеличават случаите на грип“, прогнозира професорът. Според него пикът на вълната ще настъпи в края на януари и февруари. Той отбеляза като положителен факт дългата ваканция около Коледа и Нова година, която може да спомогне за ограничаване на разпространението, ако вълната не започне преди това.

Често миене на ръцете, проветряване на помещенията в училища и офиси, както и носене на маски в градския транспорт са превенция срещу грипа. Експертът посъветва хората да имат под ръка изписано от лекар противогрипно средство. Приемът му трябва да започне веднага при първите симптоми - температура, болки в мускулите и ставите, непродуктивна кашлица и дразнене от светлина. 

    Gunteer

    03.12 2025 в 13:27

    Така, така, трябва постоянно да се всява паника и да се поддържа стресът. Това го знае всеки "медик".
     
