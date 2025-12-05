Д-р Брънзалов: Много хора изплащат здравните си осигуровки, едва когато се разболеят

В България процентът на здравно неосигурени е огромен. Много хора не плащат осигуровките си по различни причини, а когато се разболеят, се връщат и започват да плащат дълговете си. Но след това пак спират. Това е проблем, който трябва да се реши чрез адекватни мерки.

Това каза по NOVA председателят на УС на Българския лекарски съюз (БЛС) д-р Николай Брънзалов.

Той отново припомни, че страната ни има най-ниската здравноосигурителна вноска, което е основен фактор за недофинансирането на системата, но само повишаването ѝ няма да реши проблемите. По думите му въпросът е много по-комплексен и включва разнообразни фактори, сред които високият процент неосигурени български граждани.

Брънзалов подчерта, че системата на здравеопазване в България все още е твърде съсредоточена върху болничната помощ, докато доболничната помощ остава слабо финансирана. Според него тежестта на здравната система трябва да бъде преместена от болниците към доболничната помощ, като същевременно трябва да се увеличи финансирането на тази част от здравната система.

„Българският лекарски съюз винаги е поддържал политика за преминаване на тежестта от болничната към доболничната помощ. Това е не само по-ефективно, но и по-евтино за здравната система”, заяви той.

Председателят на съсловната организация отбеляза, че усилията за повишаване на бюджетите за здравеопазване вървят с бавни темпове и не отговарят на реалните нужди на гражданите.

Според д-р Брънзалов здравната система в България позволява лесно влизане и излизане от нея. А това, по думите му, води до лошо управление на ресурсите и неравенство в достъпа до здравни услуги.

България е на едно от първите места в Европа по доплащания за здравни услуги. Това се дължи основно на ниската здравноосигурителна вноска и малкия процент от БВП, който се отделя за здравеопазване, добави той.

Шефът на БЛС прогнозира, че държавата тепърва ще се изправим пред нови трудности. „Здравната каса купува услуга, например консултация при специалист – 50 лв. Това е много малка сума. Толкова е един маникюр или вече трудно ще си намерите маникюрист за тази услуга. Това е проблем, който трябва да се реши в бъдеще”, допълни той.

Председателя на Лекарския съюз отбеляза, че въпреки усилията за повишаване на бюджетите за здравеопазване, темповете на промяна са бавни и често не отговарят на реалните нужди на гражданите.„Ние все още не сме успели да намерим правилното решение за всички проблеми, но с постоянни усилия и сериозен подход можем да постигнем напредък”, заключи той.